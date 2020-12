Tecnologia OptimalTemp: perfetta combinazione di temperatura

La tecnologia OptimalTemp è l'unica tecnologia che garantisce una combinazione perfetta di temperatura e vapore: in questo modo non dovrai più regolare la temperatura quando stiri tessuti diversi. Combinazione perfetta di vapore e temperatura grazie a: 1) Processore Smart Control che imposta la temperatura adeguata, 2) Tecnologia HeatFlow in grado di garantire un bilanciamento tra vapore e temperatura.