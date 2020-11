Stira dai jeans alla seta senza impostare la temperatura

"Stira dai jeans alla seta senza impostare la temperatura e senza bruciature sui tessuti grazie a queste rivoluzionarie caratteristiche: 1) Processore avanzato Smart Control, per il controllo preciso della temperatura della piastra. Non è necessario regolare la temperatura. 2) Tecnologia ProVelocity con pompa e piastra riscaldante, per ottenere più vapore per una stiratura più veloce. Il design compatto consente inoltre di riporre il ferro più facilmente"