Testato e approvato da esperti di tessuti indipendenti

Questo ferro è testato e approvato da istituti indipendenti specializzati in tessuti (per esempio DWI, IWTO, Woolmark) grazie alle eccellenti prestazioni di stiratura. Il programma Woolmark Apparel Care aiuta i consumatori a identificare prodotti di qualità per la lana approvati da Woolmark. Philips, offrendo la tecnologia OptimalTEMP, è a tutt'oggi l'unico marchio ad aver ottenuto la certificazione Woolmark Gold. I prodotti approvati dal programma Woolmark Apparel Care sono ideali e sicuri per l'uso con tutti i capi di lana.