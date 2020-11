Promemoria intelligente con luci e suoni per la rimozione del calcare

Il sistema Smart Calc-Clean è una funzione integrata di pulizia e manutenzione contro il calcare che protegge il tuo ferro generatore di vapore. Per emissioni di vapore ottimali, lunga durata dell'apparecchio ed evitare striature bianche, il ferro generatore di vapore ti ricorderà di effettuare la procedura di rimozione del calcare. Per il massimo della praticità, ricorda di utilizzare sempre il contenitore Smart Calc Clean in dotazione.