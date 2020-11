Stira dai jeans alla seta senza impostare la temperatura

"Stira dai jeans alla seta senza impostare la temperatura e senza bruciature sui tessuti grazie alla nuova tecnologia ProVelocity con pompa e piastra riscaldante, composta da: 1) Processore Avanzato Smart Control, per un controllo preciso della temperatura della piastra - nessuna regolazione della temperatura necessaria; 2) il sistema ProVelocity per la generazione del vapore, che assicura un vapore super potente per una stiratura ultra veloce. Il design compatto di questo ferro generatore di vapore consente inoltre di riporlo facilmente"