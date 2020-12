Stiratura veloce e potente

Realizzati per velocizzare la stiratura dall'inizio alla fine, gli apparecchi della serie 7400 sono pronti all'uso in 2 minuti. Il potente vapore a pressione del ferro da stiro GC7430/02 assicura una stiratura rapida penetrando nei tessuti, mentre l'ampia apertura di rabbocco garantisce un rifornimento di acqua facile e veloce in qualsiasi momento. Scopri tutti i vantaggi