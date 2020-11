Largo serbatoio dell'acqua per un uso continuativo

Il serbatoio dell'acqua extra-large da 2 litri ti offre la comodità di un uso continuativo fino a 2 ore, senza la necessità di rabbocco. La struttura trasparente ti consente di avere una visuale a 360° del serbatoio e di capire quanta acqua è ancora disponibile, per continuare a erogare efficacemente il vapore. Per rabboccare l'acqua, il ferro generatore di vapore dispone di un grande foro di riempimento che consente di rabboccare facilmente il serbatoio sotto l'acqua corrente o, in alternativa, di utilizzare una caraffa o una bottiglia in qualsiasi momento della stiratura