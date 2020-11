Tecnologia OptimalTEMP, nessuna impostazione della temperatura necessaria

Stira di tutto dai jeans alla seta senza regolare la temperatura. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non occorre utilizzare manopole o impostazioni. Pertanto, non è più necessario suddividere preventivamente i capi o attendere che il ferro si riscaldi o si raffreddi. Il ferro sarà sempre pronto per stirare qualunque tessuto