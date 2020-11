Serbatoio acqua 1,2 l, riempimento possibile durante la stiratura

Il ferro generatore di vapore SpeedCare ha un serbatoio dell'acqua da 1,2 l di capacità che ti consente di stirare per più di 1 ora, riducendo la frequenza di riempimento: ideale per grandi quantità di capi da stirare. La tecnologia ti consentirà inoltre di riempire il serbatoio dell'acqua durante la stiratura, senza dover lasciare raffreddare l'apparecchio per 2 ore.