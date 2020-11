Tecnologia OptimalTemp: perfetta combinazione di temperatura

La più recente rivoluzione nella stiratura per offrire la combinazione perfetta di vapore e temperatura. È stata ideata per assicurare una stiratura rapida, ottimi risultati sulle pieghe ostinate, senza necessità di scegliere le impostazioni e per stirare in totale sicurezza su tutti i tipi di tessuti stirabili. Combinazione perfetta di vapore e temperatura grazie a: 1) Processore Smart Control che imposta la temperatura adeguata 2) Tecnologia HeatFlow in grado di garantire un bilanciamento tra vapore e temperatura.