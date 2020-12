2-in-1: ottimo ferro cordless e potente ferro a vapore tutto in uno

La funzione 2-in-1 offre un ferro potente senza cavo, che può essere facilmente convertito in un ferro da stiro con cavo. Scopri la massima libertà di movimento in modalità senza cavo, senza modificare il tuo schema di stiratura: il ferro si carica da solo sulla base mentre riordini i capi. Tessuto ostinato? Passa alla modalità con cavo e stira come con qualunque altro ferro da stiro.