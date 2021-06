Stiratura in orizzontale o verticale per la massima praticità

Stira in verticale per rimuovere rapidamente le pieghe e rinfrescare gli abiti appesi senza asse da stiro. Stira in orizzontale per ottenere risultati perfetti sulle aree difficili da stirare come polsini e colletti. In entrambe le posizioni, il potente vapore continuo garantirà sempre risultati ottimali.