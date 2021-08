Creato per garantire ottime prestazioni, giorno dopo giorno

Il ferro da stiro a vapore Philips PowerLife Plus offre ottimi risultati giorno dopo giorno e non delude mai. Tutto questo grazie alla sua nuova piastra SteamGlide, al vapore costante ad alta intensità, alla funzione anticalcare di facile utilizzo e alla base d'appoggio ultra stabile per il posizionamento in verticale. Scopri tutti i vantaggi