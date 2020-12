Creato per garantire ottime prestazioni, giorno dopo giorno

Per risultati ottimali giorno dopo giorno, hai bisogno di un ferro affidabile. Grazie alla nuova piastra SteamGlide da 2100 W, per una produzione elevata e costante di vapore, e alle pasticche anticalcare, questo ferro da stiro Philips di facile utilizzo è un ottimo investimento per il futuro! Scopri tutti i vantaggi