Semplice, rapido ed efficace

Per ottenere grandi risultati, serve molto vapore e un ferro affidabile. Grazie al colpo di vapore continuo da 90 g, a 2000 W di potenza per un getto continuo di vapore e al sistema autopulente, questo pratico ferro da stiro Philips modello GC2710/02 è un ottimo investimento per il futuro! Scopri tutti i vantaggi