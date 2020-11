Grazie alla base di ricarica, il ferro viene ricaricato in meno di 6 secondi

La base di ricarica compatta smart offre potenti prestazioni di vapore senza fili. Goditi la massima libertà di movimento senza modificare il tuo schema di stiratura: il ferro si ricarica sulla base di ricarica compatta smart mentre ripieghi il capo. Per garantire prestazioni di vapore costanti, la base di ricarica smart indica con una spia gialla che è il momento di ricaricare il ferro e ne garantisce la ricarica completa in meno di 6 secondi. La spia blu indica che il ferro è pronto per l'uso.