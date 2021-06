Colpo di vapore fino a 60 g

Il vapore erogato viene misurato in grammi dal momento in cui fuoriesce dalla piastra. Maggiore è il peso del vapore erogato e più in profondità penetrerà nei tessuti, garantendo una rimozione duratura delle pieghe. Questo ferro da stiro a vapore ha un colpo di vapore di 60 g in grado di eliminare le pieghe più ostinate.