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Garanzia di 2 anni
FY1114/10
Respira la differenza
Purificazione Nano Protect efficace
Filtraggio particelle fino a 0,02 µm*
Facile da installare
Estrai semplicemente il filtro dalla confezione, sostituisci il filtro usato nell'apparecchio e premi il pulsante reset sull'interfaccia utente
L'avviso di protezione aria sana ti avvisa subito quando è il momento di sostituire il filtro. Se il filtro o lo stoppino non vengono subito sostituiti, l'apparecchio si spegne per evitare di continuare a funzionare a vuoto. Così avrai la certezza di respirare aria sempre sana.
Il filtro Nano Protect rimuove in modo efficace gli inquinanti di dimensioni minime fino a 0,02 µm*, tra cui le polveri sottili, i pollini, gli acari della polvere, i batteri e alcuni virus. La superficie si apre fino a 1,17 m2 per una potenza di filtraggio elevata. Per ridurre gli allergeni e proteggerti dai sintomi allergici.
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Recensioni
Testato dallo IUTA. Secondo il report sulla valutazione del rischio microbiologico del 2008 dell'OMS (Organizzazione Mondale della Sanità), l'influenza aviaria, i virus dell'influenza umana, la legionella, i virus dell'epatite e il virus SARS sono più grandi di 20 nanometri (0,02 µm).