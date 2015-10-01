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Filtro NanoProtect Serie 1

FY1114/10

Respira la differenza

Purificazione Nano Protect efficace

Vedi tutti i vantaggi

Respira la differenza

  • Filtraggio particelle fino a 0,02 µm*

  • Facile da installare

Il filtro è facile da installare

Estrai semplicemente il filtro dalla confezione, sostituisci il filtro usato nell'apparecchio e premi il pulsante reset sull'interfaccia utente

Avviso di protezione aria sana

Avviso di protezione aria sana

L'avviso di protezione aria sana ti avvisa subito quando è il momento di sostituire il filtro. Se il filtro o lo stoppino non vengono subito sostituiti, l'apparecchio si spegne per evitare di continuare a funzionare a vuoto. Così avrai la certezza di respirare aria sempre sana.

Rimuovi con efficacia gli inquinanti con il filtro Nano Protect

Rimuovi con efficacia gli inquinanti con il filtro Nano Protect

Il filtro Nano Protect rimuove in modo efficace gli inquinanti di dimensioni minime fino a 0,02 µm*, tra cui le polveri sottili, i pollini, gli acari della polvere, i batteri e alcuni virus. La superficie si apre fino a 1,17 m2 per una potenza di filtraggio elevata. Per ridurre gli allergeni e proteggerti dai sintomi allergici.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Testato dallo IUTA. Secondo il report sulla valutazione del rischio microbiologico del 2008 dell'OMS (Organizzazione Mondale della Sanità), l'influenza aviaria, i virus dell'influenza umana, la legionella, i virus dell'epatite e il virus SARS sono più grandi di 20 nanometri (0,02 µm).