Filtro sostitutivo originale
HEPA NanoProtect
2 filtri in uno per prestazioni ottimali e durature
Filtro Philips originale che si adatta perfettamente
Durata di 12 mesi
Filtro HEPA NanoProtect
Filtra il 99,97% delle particelle fino a 0,003 micron (1)
Il nostro sistema di filtraggio a due livelli con tecnologia HEPA NanoProtect cattura addirittura il 99,97% delle particelle ultrafini, fino a 0,003 micron(1). La tecnologia HEPA NanoProtect non solo cattura le sostanze inquinanti, ma utilizza anche una carica elettrostatica per attirarle, pulendo fino al doppio di aria in più rispetto al sistema di filtraggio HEPA H13 tradizionale, con un'efficienza energetica superiore(2).
Perfetta adattabilità per prestazioni sempre elevate
I filtri originali Philips sono progettati insieme al dispositivo per garantirne la perfetta compatibilità. Ciò assicura un funzionamento costante e regolare del dispositivo.
I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo
Sui filtri dell'aria Philips viene effettuata un'accurata serie di test di ispezione obbligatori prima che vengano rilasciati dalla fabbrica. Sono sottoposti a rigorosi test di durata e resistenza per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri filtri sono progettati per garantire prestazioni ottimali del purificatore Philips per tutto il loro ciclo di vita.
Connessione al dispositivo per monitorare la vita utile del filtro
Con l'app Air+ puoi controllare la durata e lo stato del filtro ovunque e in qualsiasi momento. Quando sarà il momento di sostituire il filtro, riceverai una notifica e potrai ordinarne uno nuovo direttamente tramite la nostra app. (4)
Fino a 12 mesi di utilizzo
Il filtro integrato Philips 2 in 1 offre una protezione costante e garantisce un filtraggio ottimale fino a 12 mesi. (3)
Seguire indicaz. durata residua del filtro intelligente
Il purificatore segnala quando è necessario sostituire il filtro per facilitare la manutenzione.
(1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di cloruro di sodio da iUTA secondo DIN71460-1.
(2) I purificatori d'aria Philips offrono un tasso di erogazione di aria pulita e un'efficienza energetica maggiori grazie al filtro HEPA NanoProtect rispetto a un filtro HEPA H13, testato in base a GB/T 18801.
(3) La durata consigliata viene calcolata in base al tempo di utilizzo medio degli utenti Philips e ai dati dell'OMS sul livello di inquinamento della città. La durata effettiva è influenzata dall'ambiente e dalla frequenza di utilizzo. Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips.
(4) Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips.
