      Filtro sostitutivo originale HEPA NanoProtect

      FY0611/30

      Il filtraggio a 2 strati con filtro HEPA NanoProtect e prefiltro garantiscono la protezione da PM2,5, batteri, polline, polvere, peli di animali domestici e altri agenti inquinanti.

      2 filtri in uno per prestazioni ottimali e durature

      Filtro Philips originale che si adatta perfettamente

      • Durata di 12 mesi
      • Filtro HEPA NanoProtect
      Filtra il 99,97% delle particelle fino a 0,003 micron (1)

      Filtra il 99,97% delle particelle fino a 0,003 micron (1)

      Il nostro sistema di filtraggio a due livelli con tecnologia HEPA NanoProtect cattura addirittura il 99,97% delle particelle ultrafini, fino a 0,003 micron(1). La tecnologia HEPA NanoProtect non solo cattura le sostanze inquinanti, ma utilizza anche una carica elettrostatica per attirarle, pulendo fino al doppio di aria in più rispetto al sistema di filtraggio HEPA H13 tradizionale, con un'efficienza energetica superiore(2).

      Perfetta adattabilità per prestazioni sempre elevate

      Perfetta adattabilità per prestazioni sempre elevate

      I filtri originali Philips sono progettati insieme al dispositivo per garantirne la perfetta compatibilità. Ciò assicura un funzionamento costante e regolare del dispositivo.

      I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo

      I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo

      Sui filtri dell'aria Philips viene effettuata un'accurata serie di test di ispezione obbligatori prima che vengano rilasciati dalla fabbrica. Sono sottoposti a rigorosi test di durata e resistenza per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri filtri sono progettati per garantire prestazioni ottimali del purificatore Philips per tutto il loro ciclo di vita.

      Connessione al dispositivo per monitorare la vita utile del filtro

      Connessione al dispositivo per monitorare la vita utile del filtro

      Con l'app Air+ puoi controllare la durata e lo stato del filtro ovunque e in qualsiasi momento. Quando sarà il momento di sostituire il filtro, riceverai una notifica e potrai ordinarne uno nuovo direttamente tramite la nostra app. (4)

      Fino a 12 mesi di utilizzo

      Fino a 12 mesi di utilizzo

      Il filtro integrato Philips 2 in 1 offre una protezione costante e garantisce un filtraggio ottimale fino a 12 mesi. (3)

      Seguire indicaz. durata residua del filtro intelligente

      Seguire indicaz. durata residua del filtro intelligente

      Il purificatore segnala quando è necessario sostituire il filtro per facilitare la manutenzione.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Tipo di prodotto
        Filtro HEPA NanoProtect
        Incluso nella confezione
        Filtro 1x
        HEPA NanoProtect
        Pre-filtro
        Carbone attivo
        No
        Durata
        Fino a 1 anno

      • Prestazioni

        Filtraggio particelle
        99,97% a 0,003 micron

      • Peso e dimensioni

        Altezza prodotto
        154 mm
        Peso prodotto
        0,24 kg
        Lunghezza confezione
        173 mm
        Larghezza confezione
        173 mm
        Altezza confezione
        164 mm
        Peso confezione
        0,35 kg
        Lunghezza prodotto
        166 mm
        Larghezza prodotto
        166 mm

      • Sostituzione

        Per purificatori d'aria Philips
        AC0650, AC0651

      • (1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di cloruro di sodio da iUTA secondo DIN71460-1.
      • (2) I purificatori d'aria Philips offrono un tasso di erogazione di aria pulita e un'efficienza energetica maggiori grazie al filtro HEPA NanoProtect rispetto a un filtro HEPA H13, testato in base a GB/T 18801.
      • (3) La durata consigliata viene calcolata in base al tempo di utilizzo medio degli utenti Philips e ai dati dell'OMS sul livello di inquinamento della città. La durata effettiva è influenzata dall'ambiente e dalla frequenza di utilizzo. Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips.
      • (4) Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips.

