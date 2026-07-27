Massima potenza, minima rumorosità*

Un pavimento pulito rende l'ambiente domestico più sano. Il nuovo Philips Performer Silent è dotato di una bocchetta con tecnologia avanzata che permette di catturare efficacemente lo sporco e le particelle di polvere più piccole, per un ambiente domestico sano. Con i suoi 66 dB è anche il nostro aspirapolvere più silenzioso di sempre.