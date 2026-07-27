Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
FC8786/09
Cattura il 99,9% della polvere
750 W
66 dB per un'aspirazione silenziosa
Il motore ad alta efficienza da 750W genera un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia sempre superiore.
La spazzola TriActive Pro e la potenza di aspirazione elevata consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili**.
Produce poco rumore e consente di aspirare silenziosamente in qualsiasi momento, senza disturbare le altre persone in casa. Certificato da Quiet Mark.
Riconoscimenti
Recensioni
di tutti gli aspirapolveri Philips con sacco.
aspirazione della polvere su pavimenti duri (IEC62885-2) e filtraggio di particelle di 0,3 μm, secondo l'etichetta energetica UE.