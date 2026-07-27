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Performer SilentAspirapolvere con sacco

FC8786/09

1 premio

Massima potenza, minima rumorosità*
Un pavimento pulito rende l'ambiente domestico più sano. Il nuovo Philips Performer Silent è dotato di una bocchetta con tecnologia avanzata che permette di catturare efficacemente lo sporco e le particelle di polvere più piccole, per un ambiente domestico sano. Con i suoi 66 dB è anche il nostro aspirapolvere più silenzioso di sempre.
Vedi tutti i vantaggi

Cattura >99,99%** di polvere e allergeni

Massima potenza, minima rumorosità*

  • Cattura il 99,9% della polvere

  • 750 W

  • 66 dB per un'aspirazione silenziosa

Motore da 750W per un'elevata potenza di aspirazione

Motore da 750W per un'elevata potenza di aspirazione

Il motore ad alta efficienza da 750W genera un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia sempre superiore.

Cattura il 99,9% della polvere** per risultati di pulizia profonda

Cattura il 99,9% della polvere** per risultati di pulizia profonda

La spazzola TriActive Pro e la potenza di aspirazione elevata consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili**.

Aspira in qualsiasi momento in silenzio e senza disturbare

Aspira in qualsiasi momento in silenzio e senza disturbare

Produce poco rumore e consente di aspirare silenziosamente in qualsiasi momento, senza disturbare le altre persone in casa. Certificato da Quiet Mark.

Specifiche tecniche

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  • Award image VRS_AWARD-1679549

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Esclusioni di responsabilità

  1. di tutti gli aspirapolveri Philips con sacco.

  2. aspirazione della polvere su pavimenti duri (IEC62885-2) e filtraggio di particelle di 0,3 μm, secondo l'etichetta energetica UE.