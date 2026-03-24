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Aspirapolvere e lavapavimenti
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5000 Series SpeedPro Aspirapolvere senza filo
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Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner
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Come sostituire le batterie dell'aspirapolvere Philips SpeedPro (Max) Stick
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Per quanto tempo si deve ricaricare l'aspirapolvere Philips Cordless?
Cosa indicano le luci sul display dell'aspirapolvere Philips SpeedPro?
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
CV 5000 Series AquaGruppo spazzola
Spazzola integrata
Unità contenitore
Access. scopa elettrica ricaricabile
Unità filtro
Spazzola di aspirazione a 180°
Adattatore da 21,6 V
Tubo
Spazzola Mini Turbo
L'aspirapolvere cordless Philips emette un rumore insolito
Impossibile aprire il contenitore polvere dell'aspirapolvere cordless Philips
L'aspirapolvere cordless Philips non scorre bene
La batteria dell'aspirapolvere cordless Philips si scarica velocemente
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
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