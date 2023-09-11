Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
SatinShave Advanced BRL131/00 Wet and dry cordless shaver
Fuori produzione
Supporto
BRR464/00
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Istruzioni d'uso
Manuale informativo importante
Tutti (8)
Come si utilizza l'epilatore per i peli del viso Philips?
Quando si sostituisce la batteria del sistema di rimozione dei peli del viso Philips?
Quando si sostituisce la testina di rasatura del sistema di rimozione dei peli del viso Philips?
Come riporre via l'epilatore per i peli del viso Philips
Come si pulisce l'epilatore per i peli del viso Philips?
L'epilatore per i peli del viso Philips non funziona
L'epilatore per i peli del Philips irrita la pelle