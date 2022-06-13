Termini di ricerca
AWP230P6/24
Assapora acqua fresca e pura
Con il 50% in più di resine a scambio ionico, il filtro offre prestazioni di addolcimento dell'acqua migliorate per le zone con acqua dura.Scopri tutti i vantaggi
Assapora acqua fresca e pura, oltre a gustose bevande calde e fredde. Il filtro Philips Micro X-Clean Softening+ riduce il cloro, il calcare, i metalli pesanti e altri contaminanti emergenti come le microplastiche, l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e l'acido perfluoroottansolfonico (PFOS).*
Con il 50% in più di resine a scambio ionico, il filtro Philips Micro X-Clean Softening+ offre prestazioni di addolcimento dell'acqua migliorate per le zone con acqua dura, fornendo acqua fresca e pura e gustose bevande calde e fredde, oltre a prolungare la durata del bollitore grazie alla prevenzione dell'accumulo di calcare.
Il materiale idoneo all'uso alimentare è stato certificato privo di BPA ed è pertanto sano e sicuro per adulti e bambini
Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.
Compatibile con le caraffe filtranti per l'acqua Philips che utilizzano un filtro di forma ovale. Compatibile anche con BRITA** MAXTRA**, MAXTRA+**, PerfectFit** e molte caraffe filtranti a immersione di forma ovale.
Prestazioni di filtraggio
Caratteristiche generali
