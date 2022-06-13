Termini di ricerca

    • Assapora acqua fresca e pura Assapora acqua fresca e pura Assapora acqua fresca e pura

      Cartuccia del filtro

      AWP230P6/24

      Assapora acqua fresca e pura

      Con il 50% in più di resine a scambio ionico, il filtro offre prestazioni di addolcimento dell'acqua migliorate per le zone con acqua dura.

      Scopri tutti i vantaggi

      Cartuccia del filtro
      - {discount-value}

      Cartuccia del filtro

      Assapora acqua fresca e pura

      Riduzione della durezza fino al 50% più efficace*

      • Micro X-Clean Softening+
      • Microfiltrazione

      Trai tutto il meglio dell'acqua

      Assapora acqua fresca e pura, oltre a gustose bevande calde e fredde. Il filtro Philips Micro X-Clean Softening+ riduce il cloro, il calcare, i metalli pesanti e altri contaminanti emergenti come le microplastiche, l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e l'acido perfluoroottansolfonico (PFOS).*

      Riduzione della durezza fino al 50% più efficace*

      Con il 50% in più di resine a scambio ionico, il filtro Philips Micro X-Clean Softening+ offre prestazioni di addolcimento dell'acqua migliorate per le zone con acqua dura, fornendo acqua fresca e pura e gustose bevande calde e fredde, oltre a prolungare la durata del bollitore grazie alla prevenzione dell'accumulo di calcare.

      Realizzato con materiali che non contengono BPA

      Il materiale idoneo all'uso alimentare è stato certificato privo di BPA ed è pertanto sano e sicuro per adulti e bambini

      Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia

      Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.

      Compatibile con molte caraffe filtranti di forma ovale

      Compatibile con le caraffe filtranti per l'acqua Philips che utilizzano un filtro di forma ovale. Compatibile anche con BRITA** MAXTRA**, MAXTRA+**, PerfectFit** e molte caraffe filtranti a immersione di forma ovale.

      Specifiche tecniche

      • Prestazioni di filtraggio

        Riduzione delle microplastiche
        Riduzione del cloro
        Materiale del filtro
        CAG e resine a scambio ionico
        Riduzione dei pesticidi
        Riduzione della durezza dell'acqua
        Riduzione del piombo
        Riduzione del PFOA
        Riduzione del PFOS

      • Caratteristiche generali

        Durata del filtro
        1 mese
        Quantità di filtri
        Confezione da 6
      • Rispetto al filtro Philips Micro X-Clean AWP210, in base ai protocolli di test dello standard europeo EN 17093:2018.
      • *BRITA, MAXTRA, MAXTRA+ e PerfectFit sono marchi registrati di Brita GmbH.

