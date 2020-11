Luci ad accensione immediata per una frenata rapida più sicura

Le lampadine a incandescenza richiedono tempo per accendersi e raggiungere le massime prestazioni. Le luci a LED, invece, si accendono immediatamente. Si tratta di una differenza di frazioni di secondo, preziosi in caso di una brusca frenata. Per esempio, a una velocità di 100 km/h, una differenza di appena quattro decimi di secondo nel tempo di reazione equivale a 11 metri di distanza di reazione in più, o a un ulteriore tempo per pensare pari alla lunghezza di 2,5 auto. Con le luci per stop a LED Philips, non appena effettui una frenata, il guidatore dietro di te lo saprà.