Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile¹
Lame affilate, minimo sforzo
Il modo più pratico per ottenere una barba uniforme e precisa
Con le lame in metallo autoaffilanti, l'ampio rifinitore e la tecnologia BeardSense otterrai facilmente un risultato preciso e uniforme. Inoltre, l'innovativo sistema di raccolta dei peli riduce il disordine e ti permette di rifinire con meno fastidio.
Scopri il regolabarba Philips Serie 7000
Progettato per la massima precisione e praticità, il regolabarba Philips Serie 7000 ha tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere facilmente una rifinitura precisa e uniforme.
Precisione
Esperienza di rifinitura precisa
Crea il tuo look, rifinisci e perfeziona con la precisione necessaria. Il regolabarba Philips Serie 7000 rifinisce in modo efficace anche le barbe più difficili. Scopri il controllo e la precisione di questo regolabarba innovativo.
Praticità
Rifinitura della barba facile e senza problemi
Questo regolabarba di facile uso è progettato per una rifinitura confortevole ed efficace.
Qualità e facilità d'uso
Fatto per durare nel tempo
Lavabile al 100%, resistente e dotato di accessori di facile manutenzione, il regolabarba Philips Serie 7000 è pensato per l'uso quotidiano.
Il regolabarba Philips 9000 Prestige è dotato della nuovissima tecnologia SteelPrecision, costituita da un pettine in metallo integrato e da una lama robusta. Questo sistema non si piega come un pettine di plastica, indipendentemente dalla pressione applicata, garantendo così i più precisi e uniformi risultati di rifinitura*.
Scorre sulla pelle per una rifinitura perfetta
Ottieni la rifinitura più uniforme. Questo regolabarba per uomo segue sempre i contorni del viso con un rivestimento anti-frizione che consente di scorrere sulla pelle con facilità e senza sforzo.
Le lame affilate in metallo tagliano con precisione senza tirare
Le nostre lame totalmente in metallo rimangono sempre affilate. Inoltre, grazie alla speciale geometria delle lame, il regolabarba Prestige 9000 taglia anche i peli più spessi senza tirarli.
Rifinitura alla lunghezza che desideri, sempre
È la tua barba e puoi controllarne la lunghezza come desideri. Sposta semplicemente la manopola di precisione del tuo rifinitore Philips su una delle 30 impostazioni di lunghezza da 0,4 a 10 mm.
Fino a 120 minuti di funzionamento con 1 ora di ricarica
Utilizza questo regolabarba con o senza filo. Ottieni fino a 120 minuti di rifinitura senza filo con una ricarica completa di 1 ora oppure ricarica per 5 minuti per una rifinitura rapida.
Pronti all'uso
Fino a 120 minuti di utilizzo senza filo
Scopri un'esperienza di rifinitura efficace e senza interruzioni. La batteria al litio di lunga durata offre fino a 120 minuti di autonomia, con la possibilità di una ricarica rapida di 5 minuti per una singola sessione di rifinitura.
Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²
Scopri l'affidabilità e le prestazioni insuperabili dei nostri strumenti resistenti per la cura della persona.
Metallo autoaffilante
Tecnologia delle lame
Progettate per rifinire la barba in modo confortevole ma efficace, le lame autoaffilanti sono delicate sulla pelle, pur restando sempre affilate come il primo giorno. Non richiedono olio lubrificante.
Sostenibilità
Progettato per durare a lungo
Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.