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    Uomo che si accorcia la barba folta con il regolabarba 7000 Philips
    393 recensioni

    Beard trimmer 9000 Prestige

    Massima precisione con l'acciaio per la barba perfetta

    Prezzo di vendita consigliato

    Questo prodotto è fuori produzione
    Visualizza tutti i modelli
    Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile¹

    Lame affilate, minimo sforzo

    Il modo più pratico per ottenere una barba uniforme e precisa

    Con le lame in metallo autoaffilanti, l'ampio rifinitore e la tecnologia BeardSense otterrai facilmente un risultato preciso e uniforme. Inoltre, l'innovativo sistema di raccolta dei peli riduce il disordine e ti permette di rifinire con meno fastidio.

    Scopri il regolabarba Philips Serie 7000

    Progettato per la massima precisione e praticità, il regolabarba Philips Serie 7000 ha tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere facilmente una rifinitura precisa e uniforme.

    Fotografia del prodotto standard Fotografia alternativa del prodotto Fotografia alternativa del prodotto

    Precisione

    Esperienza di rifinitura precisa

    Crea il tuo look, rifinisci e perfeziona con la precisione necessaria. Il regolabarba Philips Serie 7000 rifinisce in modo efficace anche le barbe più difficili. Scopri il controllo e la precisione di questo regolabarba innovativo.

    Praticità

    Rifinitura della barba facile e senza problemi

    Questo regolabarba di facile uso è progettato per una rifinitura confortevole ed efficace.

    Qualità e facilità d'uso

    Fatto per durare nel tempo

    Lavabile al 100%, resistente e dotato di accessori di facile manutenzione, il regolabarba Philips Serie 7000 è pensato per l'uso quotidiano.

    Manuale dell'utente
    Feature Image SteelPrecision Technology (BT9000 Prestige)

    Precisione ottimale e risultati uniformi

    Il regolabarba Philips 9000 Prestige è dotato della nuovissima tecnologia SteelPrecision, costituita da un pettine in metallo integrato e da una lama robusta. Questo sistema non si piega come un pettine di plastica, indipendentemente dalla pressione applicata, garantendo così i più precisi e uniformi risultati di rifinitura*.

    Feature Image Anti-friction skin follower (BT9000 Prestige)

    Scorre sulla pelle per una rifinitura perfetta

    Ottieni la rifinitura più uniforme. Questo regolabarba per uomo segue sempre i contorni del viso con un rivestimento anti-frizione che consente di scorrere sulla pelle con facilità e senza sforzo.

    Feature Image Full metal blades (BT9000 Prestige)

    Le lame affilate in metallo tagliano con precisione senza tirare

    Le nostre lame totalmente in metallo rimangono sempre affilate. Inoltre, grazie alla speciale geometria delle lame, il regolabarba Prestige 9000 taglia anche i peli più spessi senza tirarli.

    Feature Image 0.2 mm precision (BT9000 Prestige)

    Rifinitura alla lunghezza che desideri, sempre

    È la tua barba e puoi controllarne la lunghezza come desideri. Sposta semplicemente la manopola di precisione del tuo rifinitore Philips su una delle 30 impostazioni di lunghezza da 0,4 a 10 mm.

    Feature Image Up to 120 min Li-Ion power (BT9000 Prestige)

    Fino a 120 minuti di funzionamento con 1 ora di ricarica

    Utilizza questo regolabarba con o senza filo. Ottieni fino a 120 minuti di rifinitura senza filo con una ricarica completa di 1 ora oppure ricarica per 5 minuti per una rifinitura rapida.

    Pronti all'uso

    Uomo con in mano l'impermeabile regolabarba 7000 sotto la doccia

    Fino a 120 minuti di utilizzo senza filo

    Scopri un'esperienza di rifinitura efficace e senza interruzioni. La batteria al litio di lunga durata offre fino a 120 minuti di autonomia, con la possibilità di una ricarica rapida di 5 minuti per una singola sessione di rifinitura.

    Regolabarba Philips, 5 anni di garanzia²

    Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²

    Scopri l'affidabilità e le prestazioni insuperabili dei nostri strumenti resistenti per la cura della persona.

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    Metallo autoaffilante

    Tecnologia delle lame

    Progettate per rifinire la barba in modo confortevole ma efficace, le lame autoaffilanti sono delicate sulla pelle, pur restando sempre affilate come il primo giorno. Non richiedono olio lubrificante.

    Strada nella foresta per rappresentare il basso impatto ambientale

    Sostenibilità

    Progettato per durare a lungo

    Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.

    Più informazioni

    Scegli il tuo regolabarba Serie 7000

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    Cosa significano i simboli sul Philips Groomer?

    Come si ricarica il Bodygroom, il rifinitore o il regolacapelli Philips?

    Perché all'interno di regolabarba/regolacapelli/Multigroom è presente del grasso bianco?

    Come si pulisce il Bodygroom Philips?

    Come va rifinita la barba con il mio dispositivo Philips?

    Dove si trova il numero di modello o il numero di serie del groomer o del regolacapelli Philips?

    È possibile risciacquare il Bodygroom Philips con acqua?

    È possibile utilizzare il Bodygroom Philips quando è collegato alla presa di corrente?

    È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?

    Come si agganciano/sganciano gli accessori del Philips Groomer?

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    Beard trimmer 9000 Prestige
    Beard trimmer 9000 Prestige

    Esclusione di responsabilità

    ¹ Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.
    ² 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.
    * Sulla base di un test di uniformità oggettivo con immagini ravvicinate nella sua classe di prezzo, effettuato da un'agenzia terza

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