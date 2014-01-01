Come si ricarica il Bodygroom, il rifinitore o il regolacapelli Philips?
Pubblicato su
27 giugno 2025
Caricare il Bodygroom, il regolacapelli o il rifinitore Philips prima di utilizzarlo per la prima volta e ricaricarlo regolarmente per assicurarsi che sia sempre pronto per il prossimo utilizzo.
Fare riferimento alle informazioni riportate di seguito per scoprire come ricaricare il prodotto. Per i tempi di ricarica specifici del dispositivo, consultare il manuale dell'utente fornito oppure cercare il numero di modello qui per trovare il manuale online.
Se è necessario acquistare un caricatore sostitutivo per il prodotto Philips, è possibile trovarlo qui.
Suggerimenti per comprendere le istruzioni
Alcuni prodotti Philips per la cura del corpo vengono forniti con un manuale dell'utente illustrato. L'esempio riportato di seguito mostra uno dei modi in cui tale manuale spiega i tempi di ricarica e di utilizzo di un prodotto.
1a e 1b indicano che il prodotto dispone di una funzione di ricarica rapida, il che significa che una ricarica di 5 minuti fornisce una durata della batteria sufficiente per una rasatura.
2 a e 2 b indicano che la batteria sarà completamente carica dopo 1 ora di ricarica e che ciò garantirà 90 minuti di rasatura.
Questi principi possono essere utilizzati per comprendere il manuale dell'utente illustrato del prodotto in uso.
Cavo di ricarica USB
Alcuni prodotti Philips includono un cavo di ricarica USB. Questo cavo può essere collegato a una presa di corrente (presa a muro) utilizzando un adattatore come il modello Philips HQ87 (classificato IPX4, il che significa che è resistente agli schizzi e sicuro da usare in ambienti umidi, come il bagno). Per caricare il prodotto è possibile utilizzare anche un adattatore di qualsiasi altro marchio affidabile, a condizione che abbia un'uscita di 5 V e 1 A o superiore (seguire sempre le precauzioni di sicurezza specificate dal produttore).
Nota: i tempi di ricarica indicati nel manuale dell'utente del prodotto si basano su questo metodo. Se si ricarica il prodotto utilizzando un'altra fonte di alimentazione (ad esempio la porta USB di un laptop), il tempo di ricarica potrebbe essere notevolmente più lungo.
Caricatore con spina
Se il prodotto Philips è dotato di un caricatore con spina di alimentazione integrata, è sufficiente inserire la piccola spina all'estremità del cavo di ricarica nel Bodygroom Philips, quindi collegare il caricatore alla presa di corrente.
Supporto di ricarica
Se il prodotto Philips è dotato di un supporto di ricarica o se è stato acquistato un supporto di ricarica compatibile per il dispositivo, è possibile collegarlo alla fonte di alimentazione utilizzando il caricatore o il cavo fornito con il prodotto Philips.
Ad esempio, se il prodotto Philips è stato fornito con un cavo di ricarica USB, è possibile collegarlo al dispositivo stesso o al supporto di ricarica. Per ulteriori informazioni sulla ricarica USB, applicabili anche alla ricarica con un supporto di ricarica, fare riferimento alle informazioni riportate sopra.
Dispositivi alimentati a batteria
Alcuni dispositivi Philips per la cura del corpo funzionano con batterie AA monouso. Se il rifinitore non si accende o funziona rispetto a prima, è necessario sostituire le batterie.
Utilizzare esclusivamente le batterie usa e getta specificate nel manuale dell'utente. Non utilizzare contemporaneamente tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate. Quando si inseriscono batterie nuove, verificare che i poli + e - siano rivolti nella direzione corretta.