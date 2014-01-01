Alcuni prodotti Philips includono un cavo di ricarica USB. Questo cavo può essere collegato a una presa di corrente (presa a muro) utilizzando un adattatore come il modello Philips HQ87 (classificato IPX4, il che significa che è resistente agli schizzi e sicuro da usare in ambienti umidi, come il bagno). Per caricare il prodotto è possibile utilizzare anche un adattatore di qualsiasi altro marchio affidabile, a condizione che abbia un'uscita di 5 V e 1 A o superiore (seguire sempre le precauzioni di sicurezza specificate dal produttore).



Nota: i tempi di ricarica indicati nel manuale dell'utente del prodotto si basano su questo metodo. Se si ricarica il prodotto utilizzando un'altra fonte di alimentazione (ad esempio la porta USB di un laptop), il tempo di ricarica potrebbe essere notevolmente più lungo.