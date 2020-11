L’idropulsore dentale AirFloss Ultra è progettato per aiutare coloro che non usano regolarmente il filo interdentale a sviluppare una sana abitudine quotidiana di pulizia interdentale per migliorare la salute delle gengive.

Sappiamo che il tempo è prezioso e, anche con le migliori intenzioni, è difficile dedicarsi a una nuova routine di pulizia. Con l’idropulsore AirFloss ultra ti basteranno soli 60 secondi al giorno: provare per credere!