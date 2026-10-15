Come si modificano le impostazioni di intensità dello spazzolino Sonicare?
È possibile modificare l'intensità dello spazzolino Sonicare sul manico o tramite l'app. I vari modi per modificare l'intensità dello spazzolino Sonicare sono riportati di seguito.
Per impostazione predefinita, lo spazzolino è impostato su un'intensità elevata. Si tratta della terza spia di indicazione, la più grande.
La spia di indicazione centrale indica un'intensità media.
La spia di indicazione inferiore indica un'intensità bassa.
È possibile modificare l'impostazione durante il ciclo di pulizia, premendo le spie di indicazione dell'intensità o nell'app Sonicare.
Lo spazzolino offre tre diversi livelli di intensità: bassa, media e alta. L'intensità verrà selezionata automaticamente in base alla testina inserita. Durante la pulizia, è possibile modificare l'intensità premendo il pulsante della modalità/intensità. Questa funzione non può essere regolata se il manico è inattivo o spento.
Alcuni spazzolini Sonicare sono dotati di opzioni di intensità ma non di spie a LED. Con questi modelli è possibile modificare l'intensità premendo il pulsante di accensione durante l'uso.
Lo spazzolino offre tre diversi livelli di intensità: bassa, media e alta. Per aumentare il livello di intensità, premere il pulsante +. Per diminuire l'intensità, premere il pulsante -. È possibile farlo in qualsiasi momento durante il ciclo di pulizia.
È anche possibile modificare l'intensità dello spazzolino Sonicare Prestige tramite l'app Sonicare. Ecco come:
Aprire l'app Sonicare.
Nella schermata di pre-pulizia, toccare il pulsante ^ per espandere le impostazioni dello spazzolino: Toccare Bassa, Media o Alta intensità nella parte superiore dello schermo.
Nella schermata di aggiornamento viene visualizzato un segno di spunta. Indica che l'intensità è stata modificata correttamente. Viene visualizzato anche sul manico.
Toccare la freccia < per iniziare la pulizia con la nuova intensità.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:HX7420/14, HX7423/11, HX7423/10. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›