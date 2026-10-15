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Come si modificano le impostazioni di intensità dello spazzolino Sonicare?

È possibile modificare l'intensità dello spazzolino Sonicare sul manico o tramite l'app. I vari modi per modificare l'intensità dello spazzolino Sonicare sono riportati di seguito.  

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX7420/14, HX7423/11, HX7423/10. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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