Come utilizzare Philips Avance Airfryer XXL (display digitale)

Per scoprire come avviare il processo di cottura e utilizzare la funzione di mantenimento della temperatura del sistema Airfryer, seguire le istruzioni o guardare il video seguente:



Avviare il processo di cottura:



1. Inserite la spina di Philips Airfryer nella presa a muro



2. Premere il pulsante on/off



3. Per modificare la preselezione, ruotare il selettore QuickControl che si trova nella parte anteriore dell'apparecchio fino a raggiungere l'impostazione desiderata. Per confermare l'impostazione predefinita o la funzione manuale, spingere il selettore QuickControl. L'indicatore del tempo di cottura lampeggia sullo schermo.



4. Per modificare il tempo di cottura, ruotare il selettore QuickControl fino all'impostazione desiderata. Per confermare il tempo di cottura selezionato, premere il selettore QuickControl. Selezionare il tempo in base alla tabella preimpostata nel ricettario o nel manuale dell'utente, disponibili nella sezione "Manuali e documentazione" della pagina dell'assistenza.



Nota: Se si sceglie la preimpostazione manuale, è possibile selezionare prima di tutto la temperatura.



5. L'apparecchio inizia la cottura dopo la conferma del tempo.



Uso della funzione di mantenimento della temperatura:



La modalità di mantenimento della temperatura ha lo scopo di tenere in caldo gli alimenti subito dopo la cottura con Airfryer. A causa della bassa temperatura utilizzata, questa funzione non è indicata per il riscaldamento del cibo.



Durante la modalità di mantenimento della temperatura, la ventola e riscaldamento all'interno dell'apparecchio si attivano periodicamente. In questo modo il cibo si mantiene caldo per 30 minuti una volta terminato il tempo di cottura.



Per ulteriori informazioni è possibile guardare il video seguente: