    Il telefono è compatibile con l'app Philips GroomTribe?

    Pubblicato su 5 marzo 2025
    È possibile scaricare l'app Philips GroomTribe sul telefono per utilizzarla con il rasoio Philips con connessione Bluetooth. L'app è compatibile con iPhone 6S (o superiore), dotato di iOS 11.3 o superiore. Può anche essere utilizzata su telefoni Android con schermo di larghezza superiore a 4,5 pollici, con versione del sistema operativo 6.0 o superiore e Bluetooth versione 4.1 o superiore.

    Come si capisce se il rasoio dispone di connettività Bluetooth?

    Se il rasoio dispone di connettività Bluetooth, sarà indicato sulla confezione e nel manuale dell'utente in dotazione.

    Cosa succede se il prodotto Philips non è dotato di Bluetooth?

    L'app GroomTribe include anche contenuti per il supporto e altre informazioni per una serie di prodotti Philips per la cura del corpo maschile. Per saperne di più, scaricare l'app da Apple App Store o Google Play Store.

