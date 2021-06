Per motivi di sicurezza, OneBlade è progettato per funzionare soltanto senza filo.

Questo è dovuto al fatto che Philips OneBlade può essere utilizzato sia per la rasatura a secco che su pelle bagnata. L'utilizzo in presenza di acqua mentre è collegato a una presa elettrica può essere molto pericoloso. Per evitare eventuali rischi, l'apparecchio non funziona quando è collegato a una presa di corrente.

Tenere presente inoltre che l'adattatore per OneBlade non è impermeabile. Pertanto, durante la ricarica tenere OneBlade e il relativo adattatore lontano dall'acqua o da qualsiasi superficie bagnata.