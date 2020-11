Ottieni consigli per migliorare la qualità dell'aria



L'app mostra articoli importanti sulla qualità dell'aria e su come migliorarla e fornisce suggerimenti utili per assicurarti che tu e la tua famiglia respiriate aria pulita e siate meno esposti agli allergeni presenti in ambienti interni. Inoltre, riceverai un report mensile con una panoramica della qualità dell'aria in casa e all'aperto e di quanto l'aria è migliorata grazie all'utilizzo del purificatore d'aria Philips.