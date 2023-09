Con la semplice pressione di un pulsante, LatteGo prepara automaticamente una schiuma di latte liscia come la seta per il tuo caffè con latte, grazie alla sua potente tecnologia ciclonica per schiumare il latte, anche con le tue alternative di latte vegetale preferite. LatteGo è il sistema di erogazione del latte più veloce da pulire con solo 2 parti, senza tubi, e può essere pulito in meno di 10 secondi sotto l'acqua corrente o in lavastoviglie. * Philips non offre la pulizia automatica di LatteGo poiché ha bisogno di una pulizia complementare.​