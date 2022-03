Durante la guida, ti è mai capitato di venire abbagliato dai veicoli provenienti dalla direzione opposta? La maggior parte di noi ha sperimentato quanto sia scomodo quando una luce brillante risplende direttamente nella tua direzione, con in seguito alcuni secondi di aggiustamento. In questo episodio tratteremo un argomento importante: l'illuminazione sicura e come guidare in sicurezza con una lampadina LED retrofit. Non solo per noi, ma anche per gli altri!