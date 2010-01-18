Gestione efficiente dei costi grazie a questo monitor LCD da 81 cm (32") controllabile dalla rete. Utilizzato in rete o come display per uso pubblico commerciale, questo modello offre un'ampia gamma di funzioni per soddisfare le applicazioni più complesse.
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Monitor LCD
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Lo schermo migliore per il public signage
per interni
81 cm (32")
multimediale
HD Ready
Ingresso HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo
HDMI stabilisce una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo. Grazie all'eliminazione della conversione in analogico, l'immagine è eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. HDMI utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP.
SmartPower per il risparmio di energia
L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.
Progettato per un funzionamento 24/7
Il business non dorme mai. Per questo i nostri schermi pubblicitari sono progettati per un funzionamento continuo. Grazie ai componenti avanzati, che garantiscono una qualità eccellente, puoi contare su questa gamma di modelli per un'affidabilità completa 24 ore su 24.
Formato wide, risoluzione WXGA, 1366 x 768: per una visualizzazione più nitida
Il formato wide del pannello LCD con risoluzione XGA è in grado di visualizzare una risoluzione da 1366 x 768 pixel; la funzionalità WXGA non richiede che i monitor siano interlacciati, assicurando una visualizzazione migliore e degli effetti colore più precisi.
La funzione di zoom avanzata supporta applicazioni con matrice affiancata
La funzione di zoom interno consente la semplice implementazione di una matrice video wall, senza bisogno di costose attrezzature esterne. Vidiwall da 25 display grazie alla divisione in 5 display per riga e colonna.
Sistema avanzato per le immagini statiche
Le immagini statiche che rimangono sullo schermo per lunghi periodi di tempo possono lasciare sui display LCD un'immagine "fantasma" o l'effetto di immagine fissa. Anche se questo fenomeno non è permanente, è meglio prevenirlo specialmente se il contenuto viene visualizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale
Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.
Gestione e configurazione in remoto tramite RS232
La gestione remota consente all'utente di controllare e regolare il display in remoto tramite il protocollo RS232. I comandi CEC garantiscono un controllo totale su tutti i display della rete pubblica in qualsiasi momento.
Funzione modalità verticale
Questo display può essere facilmente montato anche in posizione verticale.
Loop through VGA
Collega più schermi per creare un video wall che comprende fino a 150 display tramite una sistema di collegamento VGA che ottimizzerà la tua esperienza visiva. Non è richiesto alcun hardware aggiuntivo, sono facili da installare e conquisteranno i tuoi spettatori.
Specifiche tecniche
Immagine/Display
Dim. diagonale schermo (metrico)
81
cm
Dim. diagonale schermo (pollici)
32
pollici
Formato
16:9
Risoluzione del display
1.366 x 768 p
Pixel Pitch
0,511 x 0,511
Risoluzione ottimale
1360 x 768 a 60 Hz
Luminosità
450
cd/m²
Colori display
16,7 milioni di colori
Fattore di contrasto (tipico)
3000:1
Tempo di risposta (tipico)
8
ms
Angolo visuale (orizzontale)
178
gradi
Angolo visuale (verticale)
178
gradi
Miglioramento dell'immagine
Pull-down movimento 3/2 - 2/2
Combfilter 3D
Compensazione movim. non interlacciata
Scansione progressiva
Deinterlacciamento MA 3D
Miglioramento contrasto dinamico
Connettività
PC
Ingresso VGA D-Sub 15 HD
Uscita VGA D-Sub 15 HD
DVI-D x1
RS232 D-Sub9
Uscita RS232 D-sub9
Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1
Ingresso AV
HDMI x1
Component (BNC) x1
Composite (RCA) x1
Composite (BNC) x1
S-video x1
Audio (L/R) x2
Uscita AV
Composite (BNC) x1
Audio (L/R) x1
Funzioni utili
Posizionamento
Verticale
Orizzontale
Picture in Picture
PBP
PIP
POP
Matrice affiancata
5 x 5
Funzioni di risparmio dello schermo
Pixel Shift, bassa luminosità
Controllo tastiera
Nascosto
Bloccabile
Segnale telecomando
Bloccabile
Loop through del segnale
RS232
VGA
Facilità di installazione
Impugnature per il trasporto
Funzioni di risparmio energetico
Smart Power
Prestazioni immagine
Controllo colore avanzato
Controllabile via rete
RS232
Audio
Altoparlanti incorporati
2 x 7 W (8 ohm)
Assorbimento
Tensione di rete
90-264 Vca, 50/60 Hz
Consumo (durante l'accensione)
Tip. 67 W
Consumo energetico in standby
< 1 W
Risoluzione del display supportata
Formati per computer
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
Formati video
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Dimensioni (lxpxa)
Spessore cornice
4,6 cm / 1,81"
Altezza set (con supporto)
531
mm
Altezza set (con supporto) (cm)
20.9
pollici
Larghezza set
792
mm
Peso del prodotto
11,95
Kg
Profondità set (con supporto)
205
mm
Altezza set
487
mm
Profondità set
115
mm
Profondità set (con supporto) (cm)
8.1
pollici
Larghezza set (pollici)
31,2
pollici
Altezza set (pollici)
19.2
pollici
Supporto a parete
200 x 200 mm, 400 x 200 mm
Profondità set (pollici)
4,5
pollici
Peso prodotto (lb)
26,35
lb
Condizioni atmosferiche
Intervallo di temp. (funzionamento)
0-40
°C
MTBF
50.000
ore
Umidità relativa
5 - 90
%
Accessori
Accessori inclusi
Telecomando
Batterie per telecomando
Cavo di alimentazione CA
Cavo VGA
Manuale dell'utente su CD-ROM
Guida rapida
Piedistallo da tavolo
Accessori opzionali
Montaggio fisso a parete
Montaggio flessibile a parete
Montaggio a soffitto
Varie
Cornice
metallic anthracite
Lingue OSD (On-Screen Display)
Inglese
Francese
Tedesco
Italiano
Polacco
Turco
Russo
Cinese semplificato
Garanzia
Europa/Nord America: 3 anni
Omologazioni
CE
FCC, Class B
UL/cUL
CCC
RoHS
Contenuto della confezione
Altri articoli in confezione
Telecomando
Batterie per telecomando
Cavo di alimentazione CA
Cavo VGA
Manuale dell'utente su CD-ROM
Guida rapida
Piedistallo da tavolo
Accessori opzionali: Montaggio fisso a parete
Accessori opzionali: Montaggio flessibile a parete
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