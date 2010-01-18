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    • Lo schermo migliore per il public signage Lo schermo migliore per il public signage Lo schermo migliore per il public signage

      Monitor LCD

      BDL3215E/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Lo schermo migliore per il public signage

      Gestione efficiente dei costi grazie a questo monitor LCD da 81 cm (32") controllabile dalla rete. Utilizzato in rete o come display per uso pubblico commerciale, questo modello offre un'ampia gamma di funzioni per soddisfare le applicazioni più complesse.

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      Monitor LCD
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      Monitor LCD

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      Lo schermo migliore per il public signage

      per interni

      • 81 cm (32")
      • multimediale
      • HD Ready
      Ingresso HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo

      Ingresso HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo

      HDMI stabilisce una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo. Grazie all'eliminazione della conversione in analogico, l'immagine è eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. HDMI utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP.

      SmartPower per il risparmio di energia

      SmartPower per il risparmio di energia

      L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

      Progettato per un funzionamento 24/7

      Progettato per un funzionamento 24/7

      Il business non dorme mai. Per questo i nostri schermi pubblicitari sono progettati per un funzionamento continuo. Grazie ai componenti avanzati, che garantiscono una qualità eccellente, puoi contare su questa gamma di modelli per un'affidabilità completa 24 ore su 24.

      Formato wide, risoluzione WXGA, 1366 x 768: per una visualizzazione più nitida

      Il formato wide del pannello LCD con risoluzione XGA è in grado di visualizzare una risoluzione da 1366 x 768 pixel; la funzionalità WXGA non richiede che i monitor siano interlacciati, assicurando una visualizzazione migliore e degli effetti colore più precisi.

      La funzione di zoom avanzata supporta applicazioni con matrice affiancata

      La funzione di zoom interno consente la semplice implementazione di una matrice video wall, senza bisogno di costose attrezzature esterne. Vidiwall da 25 display grazie alla divisione in 5 display per riga e colonna.

      Sistema avanzato per le immagini statiche

      Le immagini statiche che rimangono sullo schermo per lunghi periodi di tempo possono lasciare sui display LCD un'immagine "fantasma" o l'effetto di immagine fissa. Anche se questo fenomeno non è permanente, è meglio prevenirlo specialmente se il contenuto viene visualizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

      Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale

      Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.

      Gestione e configurazione in remoto tramite RS232

      La gestione remota consente all'utente di controllare e regolare il display in remoto tramite il protocollo RS232. I comandi CEC garantiscono un controllo totale su tutti i display della rete pubblica in qualsiasi momento.

      Funzione modalità verticale

      Questo display può essere facilmente montato anche in posizione verticale.

      Loop through VGA

      Collega più schermi per creare un video wall che comprende fino a 150 display tramite una sistema di collegamento VGA che ottimizzerà la tua esperienza visiva. Non è richiesto alcun hardware aggiuntivo, sono facili da installare e conquisteranno i tuoi spettatori.

      Specifiche tecniche

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (metrico)
        81  cm
        Dim. diagonale schermo (pollici)
        32  pollici
        Formato
        16:9
        Risoluzione del display
        1.366 x 768 p
        Pixel Pitch
        0,511 x 0,511
        Risoluzione ottimale
        1360 x 768 a 60 Hz
        Luminosità
        450  cd/m²
        Colori display
        16,7 milioni di colori
        Fattore di contrasto (tipico)
        3000:1
        Tempo di risposta (tipico)
        8  ms
        Angolo visuale (orizzontale)
        178  gradi
        Angolo visuale (verticale)
        178  gradi
        Miglioramento dell'immagine
        • Pull-down movimento 3/2 - 2/2
        • Combfilter 3D
        • Compensazione movim. non interlacciata
        • Scansione progressiva
        • Deinterlacciamento MA 3D
        • Miglioramento contrasto dinamico

      • Connettività

        PC
        • Ingresso VGA D-Sub 15 HD
        • Uscita VGA D-Sub 15 HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • Uscita RS232 D-sub9
        • Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1
        Ingresso AV
        • HDMI x1
        • Component (BNC) x1
        • Composite (RCA) x1
        • Composite (BNC) x1
        • S-video x1
        • Audio (L/R) x2
        Uscita AV
        • Composite (BNC) x1
        • Audio (L/R) x1

      • Funzioni utili

        Posizionamento
        • Verticale
        • Orizzontale
        Picture in Picture
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Matrice affiancata
        5 x 5
        Funzioni di risparmio dello schermo
        Pixel Shift, bassa luminosità
        Controllo tastiera
        • Nascosto
        • Bloccabile
        Segnale telecomando
        Bloccabile
        Loop through del segnale
        • RS232
        • VGA
        Facilità di installazione
        Impugnature per il trasporto
        Funzioni di risparmio energetico
        Smart Power
        Prestazioni immagine
        Controllo colore avanzato
        Controllabile via rete
        RS232

      • Audio

        Altoparlanti incorporati
        2 x 7 W (8 ohm)

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        90-264 Vca, 50/60 Hz
        Consumo (durante l'accensione)
        Tip. 67 W
        Consumo energetico in standby
        < 1 W

      • Risoluzione del display supportata

        Formati per computer
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Formati video
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Dimensioni (lxpxa)

        Spessore cornice
        4,6 cm / 1,81"
        Altezza set (con supporto)
        531  mm
        Altezza set (con supporto) (cm)
        20.9  pollici
        Larghezza set
        792  mm
        Peso del prodotto
        11,95  Kg
        Profondità set (con supporto)
        205  mm
        Altezza set
        487  mm
        Profondità set
        115  mm
        Profondità set (con supporto) (cm)
        8.1  pollici
        Larghezza set (pollici)
        31,2  pollici
        Altezza set (pollici)
        19.2  pollici
        Supporto a parete
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Profondità set (pollici)
        4,5  pollici
        Peso prodotto (lb)
        26,35  lb

      • Condizioni atmosferiche

        Intervallo di temp. (funzionamento)
        0-40  °C
        MTBF
        50.000  ore
        Umidità relativa
        5 - 90  %

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Telecomando
        • Batterie per telecomando
        • Cavo di alimentazione CA
        • Cavo VGA
        • Manuale dell'utente su CD-ROM
        • Guida rapida
        • Piedistallo da tavolo
        Accessori opzionali
        • Montaggio fisso a parete
        • Montaggio flessibile a parete
        • Montaggio a soffitto

      • Varie

        Cornice
        metallic anthracite
        Lingue OSD (On-Screen Display)
        • Inglese
        • Francese
        • Tedesco
        • Italiano
        • Polacco
        • Turco
        • Russo
        • Cinese semplificato
        Garanzia
        Europa/Nord America: 3 anni
        Omologazioni
        • CE
        • FCC, Class B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Telecomando
      • Batterie per telecomando
      • Cavo di alimentazione CA
      • Cavo VGA
      • Manuale dell'utente su CD-ROM
      • Guida rapida
      • Piedistallo da tavolo
      • Accessori opzionali: Montaggio fisso a parete
      • Accessori opzionali: Montaggio flessibile a parete
      • Accessori opzionali: Montaggio a soffitto
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