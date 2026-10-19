La macchina da caffè Philips ha delle perdite

Vi sono due motivi per cui potrebbero comparire delle macchie d'acqua sul tavolo della cucina o sotto la macchina:



1. Il vassoio antigoccia era troppo pieno e si è rovesciato durante la rimozione. Per evitare che ciò accada, svuotare e sciacquare il vassoio antigoccia ogni giorno, oppure ogni volta che il vassoio è pieno e si accende la spia rossa.

2. Quando il vassoio antigoccia viene rimosso o tirato in avanti dopo il risciacquo automatico o l'erogazione del caffè, una piccola quantità di acqua di risciacquo del gruppo infusore può fuoriuscire sul tavolo della cucina sotto il lato destro della macchina. Si consiglia di asciugare quest'area ogni settimana con un panno, ma non è un motivo per preoccuparsi di una perdita nella macchina.