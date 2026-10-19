La macchina da caffè Philips ha delle perdite

Se si notano delle perdite dalla macchina da caffè Philips, provare a risolverle in base alle cause e soluzioni seguenti
: 1. Si nota una perdita di acqua nel vassoio antigoccia? 2. Fuoriesce acqua pulita sotto la macchina o sul lato della macchina? 3. Compaiono macchie d'acqua marroncine sul tavolo della cucina o sotto la macchina?
Anche se si raccoglie l'acqua di risciacquo dal beccuccio del caffè in una tazza, l'acqua di risciacquo finirà sempre nel vassoio antigoccia. Questo perché la macchina scarica l'acqua di risciacquo dall'interno direttamente nel vassoio antigoccia durante il risciacquo automatico o l'erogazione del caffè. Il risciacquo interno del circuito assicura prestazioni ottimali della macchina.
Il risciacquo automatico viene eseguito quando si accende e si spegne la macchina, dopo l'erogazione di una bevanda o dopo l'uso del pannarello.
A causa di questa acqua di risciacquo, potrebbe essere sempre presente un po' d'acqua nel vassoio antigoccia o il vassoio antigoccia potrebbe riempirsi più rapidamente del previsto. Tuttavia, ciò non indica che la macchina presenta delle perdite.
Nota: se il vassoio antigoccia risulta pieno dopo avere preparato 2 tazze di caffè, o se si riempie d'acqua durante la notte, si consiglia di contattare Philips per ulteriore assistenza.
Se si nota acqua pulita sotto la macchina o accanto al serbatoio dell'acqua, è probabile che il serbatoio dell'acqua non sia posizionato correttamente nella macchina.
Per risolvere questo problema, assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia completamente reinserito nella macchina.
Se il serbatoio dell'acqua è posizionato correttamente e continua a fuoriuscire acqua pulita da sotto la macchina, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Vi sono due motivi per cui potrebbero comparire delle macchie d'acqua sul tavolo della cucina o sotto la macchina:
1. Il vassoio antigoccia era troppo pieno e si è rovesciato durante la rimozione. Per evitare che ciò accada, svuotare e sciacquare il vassoio antigoccia ogni giorno, oppure ogni volta che il vassoio è pieno e si accende la spia rossa. 2. Quando il vassoio antigoccia viene rimosso o tirato in avanti dopo il risciacquo automatico o l'erogazione del caffè, una piccola quantità di acqua di risciacquo del gruppo infusore può fuoriuscire sul tavolo della cucina sotto il lato destro della macchina. Si consiglia di asciugare quest'area ogni settimana con un panno, ma non è un motivo per preoccuparsi di una perdita nella macchina.
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