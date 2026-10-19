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La macchina da caffè Philips ha delle perdite

Se si notano delle perdite dalla macchina da caffè Philips, provare a risolverle in base alle cause e soluzioni seguenti

: 1.    Si nota una perdita di acqua nel vassoio antigoccia?
2.    Fuoriesce acqua pulita sotto la macchina o sul lato della macchina?
3.    Compaiono macchie d'acqua marroncine sul tavolo della cucina o sotto la macchina?
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: EP5543/90, EP5547/90, EP5541/50. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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