Ricarica senza problemi grazie al pratico supporto a portata di mano

Ricarica completamente il rasoio in 1 ora con l'elegante supporto. Un supporto creato per ricaricare comodamente il tuo dispositivo e riporlo in modo ordinato. Vai di fretta? Metti in carica il rasoio per 5 minuti e avrai energia sufficiente per una rasatura completa.