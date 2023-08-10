Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAT3217WT/00
Audio ricco di dettagli
Alta qualità delle chiamate
Resistenza all'acqua IPX5
Fino a 26 ore di riproduzione
Con design a "mazza da hockey", questi auricolari si adattano ai canali uditivi, creando un isolamento che riduce il rumore esterno. I potenti driver da 10 mm offrono un audio ricco e intenso. Includono cuscinetti morbidi e intercambiabili in silicone in tre misure.
La tecnologia ENC utilizza un algoritmo di cancellazione del rumore a doppio microfono per una resa ottimale delle chiamate. Due microfoni riducono in modo efficace il rumore ambientale migliorando la chiarezza della voce. Queste cuffie True wireless ti consentono di comunicare in modo chiaro ogni volta!
Porta la tua musica ovunque con questa custodia di ricarica di dimensioni tascabili. Completamente cariche, le cuffie offrono 6 ore di riproduzione mentre la custodia completamente carica aggiunge 20 ore in più. Per una carica veloce, ricarica le cuffie per 15 minuti e ottieni un'ora extra!
2.1
su 5
8
Recensioni
Y128
10/08/2023
Italia
Molto buoni
Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.
Pro
Audio
Contro
Ricarica
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT3217BK Cuffie True wireless
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT3217BK Cuffie True wireless
KingoBongo
30/12/2022
Deutschland
Airpods in günstig
Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!
Pro
Bequem und guter, kraftvoller Klang
Contro
-
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Dylan69
12/05/2023
Nederland
Compratore verificato
Matige kwaliteit van het geluid
Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.
Pro
Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor
Contro
Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro
Questa revisione è stata effettuata per TAT3217BK True wireless koptelefoons
Questa revisione è stata effettuata per TAT3217BK True wireless koptelefoons