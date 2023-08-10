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Fuori produzione

Cuffie True wireless

TAT3217WT/00

2.1
| (8) Recensioni
Audio eccellente ovunque tu vada
Scopri un audio ricco di dettagli per la tua musica e chiamate dalla qualità cristallina con queste cuffie True wireless. Comode, affidabili e dotate di una custodia di ricarica che può essere riposta in tasca! Resistenza agli schizzi e al sudore IPX5 e 26 ore di riproduzione.
Vedi tutti i vantaggi

Audio eccellente ovunque tu vada

  • Audio ricco di dettagli

  • Alta qualità delle chiamate

  • Resistenza all'acqua IPX5

  • Fino a 26 ore di riproduzione

Cuffie in ear sicure e comode

Cuffie in ear sicure e comode

Con design a "mazza da hockey", questi auricolari si adattano ai canali uditivi, creando un isolamento che riduce il rumore esterno. I potenti driver da 10 mm offrono un audio ricco e intenso. Includono cuscinetti morbidi e intercambiabili in silicone in tre misure.

2 microfoni ENC integrati per audio nitido durante le chiamate

2 microfoni ENC integrati per audio nitido durante le chiamate

La tecnologia ENC utilizza un algoritmo di cancellazione del rumore a doppio microfono per una resa ottimale delle chiamate. Due microfoni riducono in modo efficace il rumore ambientale migliorando la chiarezza della voce. Queste cuffie True wireless ti consentono di comunicare in modo chiaro ogni volta!

Custodia di ricarica USB-C di dimensioni tascabili

Custodia di ricarica USB-C di dimensioni tascabili

Porta la tua musica ovunque con questa custodia di ricarica di dimensioni tascabili. Completamente cariche, le cuffie offrono 6 ore di riproduzione mentre la custodia completamente carica aggiunge 20 ore in più. Per una carica veloce, ricarica le cuffie per 15 minuti e ottieni un'ora extra!

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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2.1

su 5

8

Recensioni

4
3

10/08/2023

Italia

Italia

Molto buoni

Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.

Pro

Audio

Contro

Ricarica

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT3217BK Cuffie True wireless

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT3217BK Cuffie True wireless

30/12/2022

Deutschland

Deutschland

Airpods in günstig

Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!

Pro

Bequem und guter, kraftvoller Klang

Contro

-

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

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12/05/2023

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Matige kwaliteit van het geluid

Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.

Pro

Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor

Contro

Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro

Questa revisione è stata effettuata per TAT3217BK True wireless koptelefoons

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