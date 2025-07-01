Per una routine semplice, tra una poppata e l'altra
Riscaldamento rapido, sicuro e uniforme combinato con sterilizzazione priva di sostanze chimiche che rimuove il 99.9% dei batteri².
È il momento di allattare il tuo piccolo? Con il nostro aiuto puoi farlo in modo rapido e sicuro
Riscalda uniformemente il latte in soli 3 minuti
È ora della poppata? La nostra tecnologia riscalda delicatamente per evitare punti caldi, senza rinunciare alla velocità.
Scongela e mantieni caldo
Scongela rapidamente latte e pappe, e mantienili caldi alla giusta temperatura, per un massimo di 60 minuti.
Compatibile con biberon e vasetti per la pappa
Progettato per adattarsi alla maggior parte delle principali marche di biberon. E quando il tuo bambino è pronto per passare ai cibi solidi, scongela e riscalda anche i recipienti con le pappe.
Sterilizzatore e asciugatrice per biberon Premium
Sterilizza, asciuga e conserva
Preparati per l'allattamento del bambino in 40 minuti. Lo sterilizzatore e asciugatrice per biberon Premium utilizza getti di aria filtrata per asciugare i biberon prima di spegnersi. Lo sterilizzatore è rapido e igienico, eliminando il 99,9% dei germi* per offrire la massima tranquillità a ogni poppata.
Riscalda, sterilizza e allatta con facilità
Perché è importante sterilizzare i biberon?
La sterilizzazione rimuove i germi nocivi da biberon, tiralatte e ciucci, aiutandoti a garantire poppate sicure e igieniche per il tuo bambino.
È possibile scaldare il latte materno in modo sicuro?
Gli scaldabiberon riscaldano il latte delicatamente e in modo adeguato alla temperatura corporea, aiutando a preservare le sostanze nutritive ed evitando il surriscaldamento, per poppate sicure e rilassanti.
Funziona anche con le pappe per bambini?
Puoi anche utilizzare lo scaldabiberon per scongelare o riscaldare delicatamente i recipienti con le pappe, ideale quando il tuo piccolo inizierà a mangiare cibi solidi.
È necessario pulire? Sterilizza con la potenza del vapore naturale
Rapidi e comodi
Sterilizza in pochi minuti. Mantieni il contenuto sterile fino a 24 ore lasciando il coperchio sul tuo sterilizzatore elettrico.
Design salvaspazio
Dimensioni compatte che si adattano alla maggior parte dei piani di lavoro con spazio per un massimo di 6 biberon e altro ancora.
A casa o in viaggio
I potenti sterilizzatori elettrici offrono una soluzione completa per la tua casa. I pratici sacchetti per la sterilizzazione nel microonde possono essere utilizzati ovunque e in qualsiasi momento.
A sostegno delle mamme fin dal primo giorno: scarica l'app Gravidanza⁺
Gravidanza⁺ ti aiuta a pianificare, imparare e condividere la cura del tuo piccolo fin dall'inizio. Con informazioni quotidiane su gravidanza, alimentazione, esercizio fisico e travaglio, oltre a scansioni che riflettono lo sviluppo del bambino.
Esegui la scansione del codice QR per scaricare l'app
¹Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
²Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. I risultati dei test sono stati forniti da un laboratorio indipendente.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.