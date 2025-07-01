Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    Mamma che allatta il bambino con un biberon sterilizzato e riscaldato

    Alimentazione sana e sicura per il tuo bambino

    il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo¹

    Scaldabiberon e sterilizzatore 2 in 1 Premium

    Per una routine semplice, tra una poppata e l'altra

    Scaldabiberon e sterilizzatore 2 in 1 Premium

    Scaldabiberon e sterilizzatore 2 in 1 Premium

    Biberon, vasetti per la pappa, sacchetti per il latte e altri prodotti per bambini
    video banner

    Scaldabiberon e sterilizzatore 2 in 1 Premium

    Per una routine semplice, tra una poppata e l'altra

    Riscaldamento rapido, sicuro e uniforme combinato con sterilizzazione priva di sostanze chimiche che rimuove il 99.9% ​dei batteri².

    È il momento di allattare il tuo piccolo? Con il nostro aiuto puoi farlo in modo rapido e sicuro

    Primo piano dello scaldabiberon Philips Avent in uso

    Riscalda uniformemente il latte in soli 3 minuti

    È ora della poppata? La nostra tecnologia riscalda delicatamente per evitare punti caldi, senza rinunciare alla velocità.

    Mamma che controlla la temperatura del latte sul braccio

    Scongela e mantieni caldo

    Scongela rapidamente latte e pappe, e mantienili caldi alla giusta temperatura, per un massimo di 60 minuti.

    Riscaldamento di alimenti solidi nello scaldabiberon Avent

    Compatibile con biberon e vasetti per la pappa

    Progettato per adattarsi alla maggior parte delle principali marche di biberon. E quando il tuo bambino è pronto per passare ai cibi solidi, scongela e riscalda anche i recipienti con le pappe.

    video banner

    Sterilizzatore e asciugatrice per biberon Premium

    Sterilizza, asciuga e conserva

    Preparati per l'allattamento del bambino in 40 minuti. Lo sterilizzatore e asciugatrice per biberon Premium utilizza getti di aria filtrata per asciugare i biberon prima di spegnersi. Lo sterilizzatore è rapido e igienico, eliminando il 99,9% dei germi* per offrire la massima tranquillità a ogni poppata.

    Riscalda, sterilizza e allatta con facilità

    • Perché è importante sterilizzare i biberon?

      La sterilizzazione rimuove i germi nocivi da biberon, tiralatte e ciucci, aiutandoti a garantire poppate sicure e igieniche per il tuo bambino.

    • È possibile scaldare il latte materno in modo sicuro?

      Gli scaldabiberon riscaldano il latte delicatamente e in modo adeguato alla temperatura corporea, aiutando a preservare le sostanze nutritive ed evitando il surriscaldamento, per poppate sicure e rilassanti.

    • Funziona anche con le pappe per bambini?

      Puoi anche utilizzare lo scaldabiberon per scongelare o riscaldare delicatamente i recipienti con le pappe, ideale quando il tuo piccolo inizierà a mangiare cibi solidi.

    È necessario pulire? Sterilizza con la potenza del vapore naturale

    Primo piano di una mano che utilizza lo sterilizzatore per biberon

    Rapidi e comodi

    Sterilizza in pochi minuti. Mantieni il contenuto sterile fino a 24 ore lasciando il coperchio sul tuo sterilizzatore elettrico.

    Sterilizzatore per biberon sul piano di lavoro della cucina

    Design salvaspazio

    Dimensioni compatte che si adattano alla maggior parte dei piani di lavoro con spazio per un massimo di 6 biberon e altro ancora.

    Primo piano dei sacchetti per la sterilizzazione nel microonde

    A casa o in viaggio

    I potenti sterilizzatori elettrici offrono una soluzione completa per la tua casa. I pratici sacchetti per la sterilizzazione nel microonde possono essere utilizzati ovunque e in qualsiasi momento.

    Persona che utilizza l'app Gravidanza⁺ sul telefono

    A sostegno delle mamme fin dal primo giorno: scarica l'app Gravidanza⁺

    Gravidanza⁺ ti aiuta a pianificare, imparare e condividere la cura del tuo piccolo fin dall'inizio. Con informazioni quotidiane su gravidanza, alimentazione, esercizio fisico e travaglio, oltre a scansioni che riflettono lo sviluppo del bambino.

    Esegui la scansione del codice QR per scaricare l'app
    scarica da Apple Store scarica da Google Play Store

    Assistenza clienti e supporto

    Ottieni assistenza per il prodotto, trova manuali, scopri suggerimenti utili e risolvi eventuali problemi

    CustomerSupport

    Homepage dell'assistenza

    Trova tutti gli argomenti relativi all'assistenza e altro ancora

    MagnifyingGlass

    Trova il tuo prodotto

    Cerca per numero di modello e trova informazioni specifiche sul prodotto

    Clippin

    Acquista parti e accessori

    Trova parti e accessori del tuo prodotto

    Più vantaggi per te e il tuo bambino #ShareTheCare

    Baby Bottles and Teats

    Baby Bottles and Teats

    No matter who's feeding, connect with calm
    Breast Pumps

    Breast Pumps

    For every step of your journey
    Soothers

    Soothers

    Soothe with comfort, unwind together
    Baby Monitors and Thermometers

    Baby Monitors and Thermometers

    Find your kind of reassurance

    Declinazioni di responsabilità

    ¹ Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
    ² Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. I risultati dei test sono stati forniti da un laboratorio indipendente.

    Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

    Ho capito

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.