Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Riscalda uniform., senza punti caldi
Riscalda rapidamente
Scongelamento sicuro
Mantenimento della temperatura
Progettato con un solo pezzo, per una pulizia facile e per consentirti di avere più tempo a disposizione da dedicare al tuo bambino.
Non devi far altro che ruotare la manopola per accendere lo scaldabiberon e selezionare la l'impostazione che desideri. Lo scaldabiberon è dotato anche di un'utile tabella di riferimento per scoprire i tempi di riscaldamento.
Lo scaldabiberon è completamente compatibile con biberon e contenitori per la pappa Philips Avent*. Ideale per riscaldare biberon e pappe con praticità.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
SoleLuna25
04/10/2022
Italia
Scalda biberon facile da usare
Sono stata scelta come Test Prodotti Philips per lo Scalda biberon SCF355/07, ed è già più di una settimana che l'ho sto utilizzando. Ha un bel design e mi piace tenerlo a vista sulla cucina. Il materiale è resistente e ha una discreta dimensione ed è leggero, comodo da portare anche in viaggio o al ristorante. L'utilizzo è molto semplice non bisogna far altro che ruotare la manopola davanti per accendere è selezionare l'impostazione che si preferisce. È abbastanza rapido nel riscaldamento, ci impiega dai 3/5 minuti e può scaldare fino a 150ml di latte, l'unica pecca è la mancanza di un timer che suona una volta raggiunta la temperatura, in effetti bisogna tenere sotto controllo un orologio! L'altra funzione che ha, permette di mantenere caldo il latte che per me è molto comodo visto che non sempre mia figlia lo finisce tutto, ma a più riprese. Questa funzione è comoda anche quando bisogna scaldare le pappe. Inoltre ha anche una pratica impostazione di scongelamento, che trovo più pratico rispetto al microonde e rispetto all'utilizzo dell'acqua. È compatibile con tutti i biberon. Sicuramente lo consiglio a tutti, magari da migliorare con gli accessori e un segnale acustico e timer.
Pro
Comodo, facile da usare, leggero e compatto
Contro
Mancanza di un timer e segnale acustico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Advanced SCF355/07 Scaldabiberon veloce
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Advanced SCF355/07 Scaldabiberon veloce
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Per 150 ml di latte a una temperatura di 22 °C in un biberon Natural Philips da 260 ml
I sacchetti per il latte materno e i biberon da 60 ml Philips Avent non possono essere utilizzati con questo scaldabiberon.