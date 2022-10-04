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  • Riscaldamento rapido e uniforme
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Philips Avent AdvancedScaldabiberon veloce

SCF355/09

4
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Riscaldamento rapido e uniforme
Quando è il momento della poppata, riscalda dolcemente il latte o la pappa del tuo bimbo in 3 minuti. Il riscaldamento graduale e continuo evita che il calore si concentri solo in alcuni punti. Facile da usare, è dotato di una comoda impostazione di scongelamento e può essere utilizzato anche per riscaldare gli alimenti per bambini.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Riscalda uniformemente in soli 3 minuti

Riscaldamento rapido e uniforme

  • Riscalda uniform., senza punti caldi

  • Riscalda rapidamente

  • Scongelamento sicuro

  • Mantenimento della temperatura

Realizzato come elemento unico per una facile pulizia

Realizzato come elemento unico per una facile pulizia

Progettato con un solo pezzo, per una pulizia facile e per consentirti di avere più tempo a disposizione da dedicare al tuo bambino.

Facile da usare grazie all'utile guida per il riscaldamento

Facile da usare grazie all'utile guida per il riscaldamento

Non devi far altro che ruotare la manopola per accendere lo scaldabiberon e selezionare la l'impostazione che desideri. Lo scaldabiberon è dotato anche di un'utile tabella di riferimento per scoprire i tempi di riscaldamento.

Compatibile con i biberon Philips Avent e i marchi più comuni

Compatibile con i biberon Philips Avent e i marchi più comuni

Lo scaldabiberon è completamente compatibile con biberon e contenitori per la pappa Philips Avent*. Ideale per riscaldare biberon e pappe con praticità.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

04/10/2022

Italia

Italia

Scalda biberon facile da usare

Sono stata scelta come Test Prodotti Philips per lo Scalda biberon SCF355/07, ed è già più di una settimana che l'ho sto utilizzando. Ha un bel design e mi piace tenerlo a vista sulla cucina. Il materiale è resistente e ha una discreta dimensione ed è leggero, comodo da portare anche in viaggio o al ristorante. L'utilizzo è molto semplice non bisogna far altro che ruotare la manopola davanti per accendere è selezionare l'impostazione che si preferisce. È abbastanza rapido nel riscaldamento, ci impiega dai 3/5 minuti e può scaldare fino a 150ml di latte, l'unica pecca è la mancanza di un timer che suona una volta raggiunta la temperatura, in effetti bisogna tenere sotto controllo un orologio! L'altra funzione che ha, permette di mantenere caldo il latte che per me è molto comodo visto che non sempre mia figlia lo finisce tutto, ma a più riprese. Questa funzione è comoda anche quando bisogna scaldare le pappe. Inoltre ha anche una pratica impostazione di scongelamento, che trovo più pratico rispetto al microonde e rispetto all'utilizzo dell'acqua. È compatibile con tutti i biberon. Sicuramente lo consiglio a tutti, magari da migliorare con gli accessori e un segnale acustico e timer.

Pro

Comodo, facile da usare, leggero e compatto

Contro

Mancanza di un timer e segnale acustico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Advanced SCF355/07 Scaldabiberon veloce

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Per 150 ml di latte a una temperatura di 22 °C in un biberon Natural Philips da 260 ml

  2. I sacchetti per il latte materno e i biberon da 60 ml Philips Avent non possono essere utilizzati con questo scaldabiberon.