Sono stata scelta come Test Prodotti Philips per lo Scalda biberon SCF355/07, ed è già più di una settimana che l'ho sto utilizzando. Ha un bel design e mi piace tenerlo a vista sulla cucina. Il materiale è resistente e ha una discreta dimensione ed è leggero, comodo da portare anche in viaggio o al ristorante. L'utilizzo è molto semplice non bisogna far altro che ruotare la manopola davanti per accendere è selezionare l'impostazione che si preferisce. È abbastanza rapido nel riscaldamento, ci impiega dai 3/5 minuti e può scaldare fino a 150ml di latte, l'unica pecca è la mancanza di un timer che suona una volta raggiunta la temperatura, in effetti bisogna tenere sotto controllo un orologio! L'altra funzione che ha, permette di mantenere caldo il latte che per me è molto comodo visto che non sempre mia figlia lo finisce tutto, ma a più riprese. Questa funzione è comoda anche quando bisogna scaldare le pappe. Inoltre ha anche una pratica impostazione di scongelamento, che trovo più pratico rispetto al microonde e rispetto all'utilizzo dell'acqua. È compatibile con tutti i biberon. Sicuramente lo consiglio a tutti, magari da migliorare con gli accessori e un segnale acustico e timer.