Ho provato questo prodotto in ritardo perché quando mi è stato consegnato a casa ero in ferie e mi è stato gentilmente ritirato da un vicino. Tornata a casa ero impaziente di testarlo. Fiduciosa di un valido aiuto, invece, della solita “pentola con acqua calda” con cui purtroppo stavo sterilizzando e non mi soddisfava: per l’eccessivo tempo impiegato e per i residui di calcare che ogni volta si depositavano sugli oggetti e che ogni volta (col dubbio) sciacquavo prima di darli al bambino annullando (forse) la sterilizzazione da poco fatta. Il prodotto si è presentato ben chiuso in una scatola, all’interno della sua confezione originaria. All’esterno della confezione vi sono riportate informazioni sul prodotto in italiano e in altre 5 lingue e varie figure che danno l’idea di cosa troveremo all’interno della confezione. Lo sterilizzatore è bello grande, ma per fortuna è entrato giusto giusto nel mio microonde. Consiglio di controllare bene le dimensioni prima dell’acquisto essendo di forma tonda. All’interno vi è : la base, il cestello, una clip e il coperchio. Non ho mai provato sterilizzatori per microonde ma devo dire che questo è molto ben organizzato per usare al massimo gli spazi . Il cestello, infatti, ha varie aperture e fessure per incastrare al meglio biberon grandi e piccoli, tettarelle, ciucci e tiralatte. Insomma molto ben studiato. L’uso è molto semplice… basta inserire 200 ml d’acqua di rubinetto nella base; si posiziona poi il cestello con i vari oggetti da sterilizzare e si chiude con il coperchio abbassando bene le clip. Si inserisce successivamente lo sterilizzatore nel microonde e in base alla potenza dei W che si sceglie, cambia la durata della sterilizzazione. In media 2 min a 1200 -1850 W. una rivoluzione per me!!! L’utilizzo del semplice vapore, senza ricorrere ad agenti chimici o alla mia solita “pentola con acqua calda che lascia il calcare” l’ho preferito di gran lunga!!! Soddisfattissima del prodotto e poi Avent come sempre è una garanzia.. Prodotto consigliato e utile non solo durante il periodo dell’allattamento ma anche per sterilizzare ciucci, giochi o semplici vasetti….. e se il contenitore non viene aperto gli oggetti restano sterilizzati per 24 h. Insomma.. bel prodotto,5***** meritate!!! facile da usare, rapido e ben organizzato. Un valido aiuto alle neomamme e non solo.