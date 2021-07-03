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  • Sterilizza facilmente, ovunque tu sia
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Philips AventSterilizzatore per microonde

SCF281/02

4.6
| (168) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Sterilizza facilmente, ovunque tu sia
Qualunque sia il programma della tua giornata, sterilizza i biberon e gli accessori del tuo bimbo ovunque in modo rapido e sicuro. Il design portatile è leggero e abbastanza capiente da poter contenere 4 biberon più gli accessori.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Sterilizza facilmente, ovunque tu sia

  • Elimina il 99,9% dei germi

  • Sterilizza in 2 minuti

  • Fino a 4 biberon Philips Avent

  • Per la maggior parte dei microonde

Lo sterilizzatore per microonde è pronto in soli 2 minuti

Lo sterilizzatore per microonde è pronto in soli 2 minuti

Lo sterilizzatore a vapore per microonde sterilizza biberon e altri prodotti in soli 2 minuti, eliminando il 99,9% di germi e batteri. L'esatta lunghezza del ciclo dipende dalla potenza elettrica del microonde. Fra 1200 e 1850 W, il ciclo dura 2 minuti; fra 850 e 1100 W, dura 4 minuti; fra 500 e 800 W, dura 6 minuti.

Elimina il 99,9% dei germi*

Elimina il 99,9% dei germi*

Lo sterilizzatore a vapore per microonde garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.*

Contenuto sterilizzato fino a 24 ore

Contenuto sterilizzato fino a 24 ore

Il contenuto è sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

168

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

1

03/07/2021

Italia

Italia

Rapido e non opacizza

Questo sterilizzatore è stato una delle migliori scelte che potessi fare. Diversamente da quello che già utilizzavo ho notato che oltre a impiegare meno tempo tutto i prodotti inseriti risultano più asciutti e non tendono nemmeno ad opacizzarsi! Super consigliato a tutte

Pro

Veloce ed efficace

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF281/02 Sterilizzatore per microonde

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF281/02 Sterilizzatore per microonde

15/06/2021

Italia

Italia

Per me... una rivoluzione!! Avent una garanzia..

Ho provato questo prodotto in ritardo perché quando mi è stato consegnato a casa ero in ferie e mi è stato gentilmente ritirato da un vicino. Tornata a casa ero impaziente di testarlo. Fiduciosa di un valido aiuto, invece, della solita “pentola con acqua calda” con cui purtroppo stavo sterilizzando e non mi soddisfava: per l’eccessivo tempo impiegato e per i residui di calcare che ogni volta si depositavano sugli oggetti e che ogni volta (col dubbio) sciacquavo prima di darli al bambino annullando (forse) la sterilizzazione da poco fatta. Il prodotto si è presentato ben chiuso in una scatola, all’interno della sua confezione originaria. All’esterno della confezione vi sono riportate informazioni sul prodotto in italiano e in altre 5 lingue e varie figure che danno l’idea di cosa troveremo all’interno della confezione. Lo sterilizzatore è bello grande, ma per fortuna è entrato giusto giusto nel mio microonde. Consiglio di controllare bene le dimensioni prima dell’acquisto essendo di forma tonda. All’interno vi è : la base, il cestello, una clip e il coperchio. Non ho mai provato sterilizzatori per microonde ma devo dire che questo è molto ben organizzato per usare al massimo gli spazi . Il cestello, infatti, ha varie aperture e fessure per incastrare al meglio biberon grandi e piccoli, tettarelle, ciucci e tiralatte. Insomma molto ben studiato. L’uso è molto semplice… basta inserire 200 ml d’acqua di rubinetto nella base; si posiziona poi il cestello con i vari oggetti da sterilizzare e si chiude con il coperchio abbassando bene le clip. Si inserisce successivamente lo sterilizzatore nel microonde e in base alla potenza dei W che si sceglie, cambia la durata della sterilizzazione. In media 2 min a 1200 -1850 W. una rivoluzione per me!!! L’utilizzo del semplice vapore, senza ricorrere ad agenti chimici o alla mia solita “pentola con acqua calda che lascia il calcare” l’ho preferito di gran lunga!!! Soddisfattissima del prodotto e poi Avent come sempre è una garanzia.. Prodotto consigliato e utile non solo durante il periodo dell’allattamento ma anche per sterilizzare ciucci, giochi o semplici vasetti….. e se il contenitore non viene aperto gli oggetti restano sterilizzati per 24 h. Insomma.. bel prodotto,5***** meritate!!! facile da usare, rapido e ben organizzato. Un valido aiuto alle neomamme e non solo.

Pro

RAPIDITA': nello sterilizzare i vari oggetti che possono servire anche all'improvviso, SICURO: 99% dei batteri eliminati, ECO-FRIENDLY: solo vapore naturale, senza uso di agenti chimici, BEN ORGANIZZATO!

Contro

DIMENSIONI: forse per acuni tipi di microonde è grande

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF281/02 Sterilizzatore per microonde

Sì, consiglio questo prodotto

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14/06/2021

Italia

Italia

Bello,funzionale e semplice

Il prodotto è veramente ottimo, l utilizzo e facile e non richiede particolari accorgimenti. Consigliatissimo

Pro

Design , facilità di utilizzo efficacia

Contro

Nessuno in particolare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF281/02 Sterilizzatore per microonde

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. I risultati dei test sono stati forniti da un laboratorio indipendente

  2. Durante il periodo di transizione potrebbero essere consegnate sia le confezioni in carta vecchie che quelle nuove