Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Elimina il 99,9% dei germi
Sterilizza in 2 minuti
Fino a 4 biberon Philips Avent
Per la maggior parte dei microonde
Lo sterilizzatore a vapore per microonde sterilizza biberon e altri prodotti in soli 2 minuti, eliminando il 99,9% di germi e batteri. L'esatta lunghezza del ciclo dipende dalla potenza elettrica del microonde. Fra 1200 e 1850 W, il ciclo dura 2 minuti; fra 850 e 1100 W, dura 4 minuti; fra 500 e 800 W, dura 6 minuti.
Lo sterilizzatore a vapore per microonde garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.*
Il contenuto è sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.
4.6
su 5
168
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
Brigitta89
03/07/2021
Italia
Parte della promozione
Rapido e non opacizza
Questo sterilizzatore è stato una delle migliori scelte che potessi fare. Diversamente da quello che già utilizzavo ho notato che oltre a impiegare meno tempo tutto i prodotti inseriti risultano più asciutti e non tendono nemmeno ad opacizzarsi! Super consigliato a tutte
Pro
Veloce ed efficace
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF281/02 Sterilizzatore per microonde
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF281/02 Sterilizzatore per microonde
bittino
15/06/2021
Italia
Parte della promozione
Per me... una rivoluzione!! Avent una garanzia..
Ho provato questo prodotto in ritardo perché quando mi è stato consegnato a casa ero in ferie e mi è stato gentilmente ritirato da un vicino. Tornata a casa ero impaziente di testarlo. Fiduciosa di un valido aiuto, invece, della solita “pentola con acqua calda” con cui purtroppo stavo sterilizzando e non mi soddisfava: per l’eccessivo tempo impiegato e per i residui di calcare che ogni volta si depositavano sugli oggetti e che ogni volta (col dubbio) sciacquavo prima di darli al bambino annullando (forse) la sterilizzazione da poco fatta. Il prodotto si è presentato ben chiuso in una scatola, all’interno della sua confezione originaria. All’esterno della confezione vi sono riportate informazioni sul prodotto in italiano e in altre 5 lingue e varie figure che danno l’idea di cosa troveremo all’interno della confezione. Lo sterilizzatore è bello grande, ma per fortuna è entrato giusto giusto nel mio microonde. Consiglio di controllare bene le dimensioni prima dell’acquisto essendo di forma tonda. All’interno vi è : la base, il cestello, una clip e il coperchio. Non ho mai provato sterilizzatori per microonde ma devo dire che questo è molto ben organizzato per usare al massimo gli spazi . Il cestello, infatti, ha varie aperture e fessure per incastrare al meglio biberon grandi e piccoli, tettarelle, ciucci e tiralatte. Insomma molto ben studiato. L’uso è molto semplice… basta inserire 200 ml d’acqua di rubinetto nella base; si posiziona poi il cestello con i vari oggetti da sterilizzare e si chiude con il coperchio abbassando bene le clip. Si inserisce successivamente lo sterilizzatore nel microonde e in base alla potenza dei W che si sceglie, cambia la durata della sterilizzazione. In media 2 min a 1200 -1850 W. una rivoluzione per me!!! L’utilizzo del semplice vapore, senza ricorrere ad agenti chimici o alla mia solita “pentola con acqua calda che lascia il calcare” l’ho preferito di gran lunga!!! Soddisfattissima del prodotto e poi Avent come sempre è una garanzia.. Prodotto consigliato e utile non solo durante il periodo dell’allattamento ma anche per sterilizzare ciucci, giochi o semplici vasetti….. e se il contenitore non viene aperto gli oggetti restano sterilizzati per 24 h. Insomma.. bel prodotto,5***** meritate!!! facile da usare, rapido e ben organizzato. Un valido aiuto alle neomamme e non solo.
Pro
RAPIDITA': nello sterilizzare i vari oggetti che possono servire anche all'improvviso, SICURO: 99% dei batteri eliminati, ECO-FRIENDLY: solo vapore naturale, senza uso di agenti chimici, BEN ORGANIZZATO!
Contro
DIMENSIONI: forse per acuni tipi di microonde è grande
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF281/02 Sterilizzatore per microonde
Sì, consiglio questo prodotto
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Andreenik
14/06/2021
Italia
Parte della promozione
Bello,funzionale e semplice
Il prodotto è veramente ottimo, l utilizzo e facile e non richiede particolari accorgimenti. Consigliatissimo
Pro
Design , facilità di utilizzo efficacia
Contro
Nessuno in particolare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF281/02 Sterilizzatore per microonde
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF281/02 Sterilizzatore per microonde
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. I risultati dei test sono stati forniti da un laboratorio indipendente
Durante il periodo di transizione potrebbero essere consegnate sia le confezioni in carta vecchie che quelle nuove