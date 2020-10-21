Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Scaldabiberon e sterilizzatori
Tutte le serie
Philips Avent Sterilizzatore per microonde
Supporto
SCF281/02
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Eco passport - English (US)
Istruzioni per l'uso
Tutti (6)
Altri guasti (1)
Macchie bianche o marroni (1)
Parti e accessori (1)
La confezione è riciclabile?
Fin quando si dovrebbero sterilizzare gli accessori per bambini?
Quali prodotti è possibile sterilizzare con lo sterilizzatore Philips Avent?
I prodotti Philips Avent sono privi di BPA e BPS?
Come si pulisce lo sterilizzatore per microonde?
Caricamento dello sterilizzatore per microonde Avent
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti