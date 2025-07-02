Termini di ricerca
Le due tecnologie più affidabili in un unico semplice dispositivo. Il riscaldamento a bagnomaria di livello ospedaliero riscalda delicatamente il latte in soli 3 minuti³. E il vapore elimina il 99,9% dei batteri², in modo naturale.
Grazie al sensore intelligente, non c'è rischio di surriscaldamento o deterioramento del latte. Regola automaticamente il tempo di riscaldamento in base alla temperatura iniziale del biberon.
Sfrutta al massimo ogni ciclo di sterilizzazione igienizzando contemporaneamente biberon, ciucci e accessori. Funziona anche con la maggior parte delle altre marche di biberon.
È ora della poppata? Il riscaldamento a bagnomaria di livello ospedaliero preserva meglio le sostanze nutritive del latte senza compromettere l'efficienza. Che sia tu o un'altra persona di fiducia ad allattare il bambino, la migliore tecnologia di riscaldamento garantisce che tutto sia pronto in soli 3 minuti.*
Quando è il momento di pulire, usa il vapore naturale per eliminare il 99,9% dei batteri. Il vapore, noto per la sua capacità di raggiungere angoli e fessure, è perfetto per sterilizzare i punti più difficili da raggiungere di biberon, ciuccio e piccoli giocattoli. E tutto questo senza sostanze chimiche.
Con il riscaldamento a bagnomaria, puoi riscalda il latte esattamente come in ospedale. Rispetto ad altri metodi, questo permette di preservare al meglio le proteine del latte essenziali per lo sviluppo del sistema immunitario del bambino. Delicata e veloce, la nostra tecnologia aiuta a promuovere lo sviluppo sano del bambino ad ogni allattamento.
La nostra tecnologia di riscaldamento protegge le proteine che favoriscono il sano sviluppo del bambino, distribuendo il calore in modo uniforme e costante. Grazie al riscaldamento a bagnomaria, non dovrai più preoccuparti dei punti caldi che possono causare il deterioramento del latte. Il tuo bambino potrà invece godere ogni volta di un latte riscaldato in modo uniforme e ricco di sostanze nutritive.
Qualunque sia la temperatura iniziale del latte, il nostro sensore intelligente penserà a tutto. Regola automaticamente il tempo di riscaldamento rilevando la temperatura iniziale del latte. Nessuna approssimazione. Nessun rischio di surriscaldamento.
