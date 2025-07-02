Elimina in modo sicuro il 99,9% dei batteri utilizzando vapore naturale

Quando è il momento di pulire, usa il vapore naturale per eliminare il 99,9% dei batteri. Il vapore, noto per la sua capacità di raggiungere angoli e fessure, è perfetto per sterilizzare i punti più difficili da raggiungere di biberon, ciuccio e piccoli giocattoli. E tutto questo senza sostanze chimiche.