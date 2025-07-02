Termini di ricerca

    Genitore che utilizza lo scaldabiberon e sterilizzatore 2 in 1
    43 recensioni

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer

    Per una routine semplice, tra una poppata e l'altra

    Questo prodotto è fuori produzione
    Scopri il nostro scaldabiberon e sterilizzatore 2 in 1 Philips Avent Premium

    Facile da usare per tutti

    Abbiamo eliminato ogni incertezza dal processo di riscaldamento e sterilizzazione, in modo che tutti possano aiutare con la massima tranquillità. Che sia la prima volta che sterilizzi o che la preparazione delle pappe sia per te ormai una passeggiata, ti sentirai sempre sicuro.

    Riscaldamento e sterilizzazione rapidi e sicuri. Sempre.

    È ora della poppata? Il nostro sistema di riscaldamento a bagnomaria di livello ospedaliero preserva al meglio le proteine del latte, mentre il sensore intelligente impedisce il surriscaldamento. È ora di pulire? Il vapore naturale rimuove il 99,9% dei germi². Facile!

    Fotografia del prodotto standard Fotografia alternativa del prodotto Fotografia alternativa del prodotto

    Un dispositivo multifunzione

    Accurato, sicuro e veloce, dall'inizio alla fine

    Le due tecnologie più affidabili in un unico semplice dispositivo. Il riscaldamento a bagnomaria di livello ospedaliero riscalda delicatamente il latte in soli 3 minuti³. E il vapore elimina il 99,9% dei batteri², in modo naturale.

    Preserva le sostanze nutritive

    Nessuna approssimazione. Nessun surriscaldamento.

    Grazie al sensore intelligente, non c'è rischio di surriscaldamento o deterioramento del latte. Regola automaticamente il tempo di riscaldamento in base alla temperatura iniziale del biberon.

    Sterilizza più articoli

    Compatibilità universale

    Sfrutta al massimo ogni ciclo di sterilizzazione igienizzando contemporaneamente biberon, ciucci e accessori. Funziona anche con la maggior parte delle altre marche di biberon.

    2 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) 1A

    Biberon caldi in 3 minuti con un solo pulsante*

    È ora della poppata? Il riscaldamento a bagnomaria di livello ospedaliero preserva meglio le sostanze nutritive del latte senza compromettere l'efficienza. Che sia tu o un'altra persona di fiducia ad allattare il bambino, la migliore tecnologia di riscaldamento garantisce che tutto sia pronto in soli 3 minuti.*

    2 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) CGI_FIM_5

    Elimina in modo sicuro il 99,9% dei batteri utilizzando vapore naturale

    Quando è il momento di pulire, usa il vapore naturale per eliminare il 99,9% dei batteri. Il vapore, noto per la sua capacità di raggiungere angoli e fessure, è perfetto per sterilizzare i punti più difficili da raggiungere di biberon, ciuccio e piccoli giocattoli. E tutto questo senza sostanze chimiche.

    2 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) 3

    Utilizza il riscaldamento a bagnomaria di livello ospedaliero

    Con il riscaldamento a bagnomaria, puoi riscalda il latte esattamente come in ospedale. Rispetto ad altri metodi, questo permette di preservare al meglio le proteine del latte essenziali per lo sviluppo del sistema immunitario del bambino. Delicata e veloce, la nostra tecnologia aiuta a promuovere lo sviluppo sano del bambino ad ogni allattamento.

    2 in 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) Prevents_Hotspots

    La circolazione costante del latte previene i punti caldi

    La nostra tecnologia di riscaldamento protegge le proteine che favoriscono il sano sviluppo del bambino, distribuendo il calore in modo uniforme e costante. Grazie al riscaldamento a bagnomaria, non dovrai più preoccuparti dei punti caldi che possono causare il deterioramento del latte. Il tuo bambino potrà invece godere ogni volta di un latte riscaldato in modo uniforme e ricco di sostanze nutritive.

    2 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) CGI_FIM_2

    Il sensore intelligente previene il surriscaldamento

    Qualunque sia la temperatura iniziale del latte, il nostro sensore intelligente penserà a tutto. Regola automaticamente il tempo di riscaldamento rilevando la temperatura iniziale del latte. Nessuna approssimazione. Nessun rischio di surriscaldamento.

    Persona che utilizza l'app Gravidanza⁺ sul telefono

    A sostegno delle mamme fin dal primo giorno: scarica l'app Gravidanza⁺

    Gravidanza⁺ ti aiuta a pianificare, imparare e condividere la cura del tuo piccolo fin dall'inizio. Con informazioni quotidiane su gravidanza, alimentazione, esercizio fisico e travaglio, oltre a scansioni che riflettono lo sviluppo del bambino.

    Scaldabiberon e sterilizzatore 2 in 1 Premium

    Per una routine semplice, tra una poppata e l'altra

    Riscaldamento rapido, sicuro e uniforme combinato con sterilizzazione priva di sostanze chimiche che rimuove il 99.9% ​dei batteri².

    Risposte alle domande frequenti

    Quali biberon sono compatibili con lo scaldabiberon Philips Avent?

    Quanto tempo impiega lo scaldabiberon a riscaldare il latte?

    Quanta acqua si consiglia di utilizzare per la sterilizzazione?

    È necessario utilizzare l'accessorio per la sterilizzazione quando si riscalda il latte?

    È possibile modificare le impostazioni dopo l'avvio di un programma?

    Con quale frequenza è necessario decalcificare lo scaldabiberon Philips Avent?

    È possibile eseguire più sessioni di sterilizzazione consecutive?

    È possibile riscaldare subito un nuovo biberon dopo averne finito uno?

    Lo scaldabiberon e sterilizzatore 2 in 1 Philips Avent Premium è priva di PFAS?

    Che tipo di acqua è necessario utilizzare per la sterilizzazione?

    Quali biberon, vasetti e articoli per bambini è possibile sterilizzare?

    Qual è la temperatura di sterilizzazione dello sterilizzatore Philips Avent?

    Lo scaldabiberon può scongelare il latte materno o gli alimenti per bambini?

    È possibile riutilizzare l'acqua impiegata durante la sterilizzazione per riscaldare il latte e viceversa?

    Quanta acqua è necessario aggiungere nello scaldabiberon Avent?

    I prodotti Philips Avent sono privi di BPA e BPS?

    Come si esegue la decalcificazione dallo scaldabiberon Philips Avent?

    Declinazioni di responsabilità

    ¹ Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
    ² 150°ml di latte a temperatura ambiente nel biberon Natural Avent da 260 ml
    ³ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. I risultati dei test sono stati forniti da un laboratorio indipendente.
    * 150°ml di latte a temperatura ambiente nel biberon Natural Avent da 260 ml

