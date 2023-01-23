Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
TAA1105WT/00
Driver da 15 mm per un audio nitido
comfort garantito con supporto orecchio
Cavo lungo 1,2 m
IPX2 resistenti al sudore
I supporti per l'orecchio flessibili e sagomati ti consentono di sistemare al meglio queste cuffie leggere per un comfort garantito e sicuro. Sarai libero di muoverti senza doverti preoccuparti che le cuffie cadano nel momento cruciale.
I driver al neodimio da 15 mm perfettamente sintonizzati offrono un audio nitido, mentre le aperture per i bassi ne migliorano le prestazioni. Gli auricolari si adattano comodamente all'orecchio, senza bisogno di spingerli a fondo nel canale uditivo.
Non perdere neanche un minuto delle tue playlist preferite, sia quando fai jogging per le strade che nei sentieri del parco. Il telecomando in linea ti consente di controllare la playlist, attivare l'assistente vocale del telefono e rispondere alle chiamate senza perdere il ritmo.
3.2
su 5
5
Recensioni
Arpesh
23/01/2023
Italia
Perfette
Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
ErickM
21/03/2021
Italia
Ottime cuffie
Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Aurora1342
17/08/2022
España
Echo de menos la versión antigua
Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.
Pro
Buen precio, buen sonido, cómodos
Contro
El micrófno
Questa revisione è stata effettuata per TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Questa revisione è stata effettuata per TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono