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Cuffie sportive in-ear con microfono

TAA1105WT/00

3.2
| (5) Recensioni

Disponibile in

Black
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White
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Dal parco alle strade
Segui il ritmo con le cuffie resistenti al sudore che si adattano ai tuoi movimenti, con un audio nitido e bassi potenti. Il design flessibile con supporto per l'orecchio mantiene gli auricolari in posizione, mentre il cavo da 1,2 m è perfetto per tenere il telefono in tasca.
Vedi tutti i vantaggi

Dal parco alle strade

  • Driver da 15 mm per un audio nitido

  • comfort garantito con supporto orecchio

  • Cavo lungo 1,2 m

  • IPX2 resistenti al sudore

Cuffie che restano al loro posto, con qualsiasi movimento

I supporti per l'orecchio flessibili e sagomati ti consentono di sistemare al meglio queste cuffie leggere per un comfort garantito e sicuro. Sarai libero di muoverti senza doverti preoccuparti che le cuffie cadano nel momento cruciale.

Audio nitido, bassi potenti

I driver al neodimio da 15 mm perfettamente sintonizzati offrono un audio nitido, mentre le aperture per i bassi ne migliorano le prestazioni. Gli auricolari si adattano comodamente all'orecchio, senza bisogno di spingerli a fondo nel canale uditivo.

Controllo facile di musica e chiamate

Non perdere neanche un minuto delle tue playlist preferite, sia quando fai jogging per le strade che nei sentieri del parco. Il telecomando in linea ti consente di controllare la playlist, attivare l'assistente vocale del telefono e rispondere alle chiamate senza perdere il ritmo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.2

su 5

5

Recensioni

4

23/01/2023

Italia

Italia

Perfette

Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Sì, consiglio questo prodotto

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21/03/2021

Italia

Italia

Ottime cuffie

Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Sì, consiglio questo prodotto

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17/08/2022

España

España

Echo de menos la versión antigua

Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.

Pro

Buen precio, buen sonido, cómodos

Contro

El micrófno

Questa revisione è stata effettuata per TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

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