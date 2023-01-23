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Garanzia di 2 anni
Driver da 15 mm per un audio nitido
comfort garantito con supporto orecchio
Cavo lungo 1,2 m
IPX2 resistenti al sudore
I supporti per l'orecchio flessibili e sagomati ti consentono di sistemare al meglio queste cuffie leggere per un comfort garantito e sicuro. Sarai libero di muoverti senza doverti preoccuparti che le cuffie cadano nel momento cruciale.
I driver al neodimio da 15 mm perfettamente sintonizzati offrono un audio nitido, mentre le aperture per i bassi ne migliorano le prestazioni. Gli auricolari si adattano comodamente all'orecchio, senza bisogno di spingerli a fondo nel canale uditivo.
Non perdere neanche un minuto delle tue playlist preferite, sia quando fai jogging per le strade che nei sentieri del parco. Il telecomando in linea ti consente di controllare la playlist, attivare l'assistente vocale del telefono e rispondere alle chiamate senza perdere il ritmo.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Arpesh
23/01/2023
Italia
Perfette
Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
ErickM
21/03/2021
Italia
Ottime cuffie
Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
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