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Fuori produzione

Philips AventCucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

SCF722/00

4.5
| (13) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente
Il cucchiaino evolutivo Philips Avent è stato progettato specificamente per insegnare al tuo bimbo a mangiare da solo. È dotato di punta e impugnatura pieghevoli e flessibili in modo che il tuo bimbo afferri al meglio il cucchiaio nelle varie fasi della crescita.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Aiuta il bimbo a imparare a mangiare da solo

Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente

Per mangiare da soli - Prima infanzia

Impugnatura e punta cucchiaio personalizzabili

Ideale per accompagnare le diverse fasi della crescita del tuo bimbo

Perfetto per mani piccole: ideale per mangiare da soli

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.5

su 5

13

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

16/02/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto che consiglio

Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Sì, consiglio questo prodotto

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21/01/2017

Italia

Italia

Buon prodotto

Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Sì, consiglio questo prodotto

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23/11/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto per iniziare lo svezzamento. Morbido e maneggevole

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 