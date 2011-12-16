belli e comodi, ma la ciotola grande, pur essendo sempre lavata con detersivo per piatti e acqua (quindi mai messa in lavastoviglie) ha rilasciato una sottile pellicola, perdendo il colore. Non è normale che un prodotto per bambini faccia questa fine, la plastica potrebbe essere finita nel pasto del bambino! Mi sono affidata alla serietà dell'azienda in questione, ma non ho avuto riscontro.