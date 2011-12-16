Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF716/00
No BPA
2.3
su 5
3
Recensioni
massimiliano
16/12/2011
Italia
provato. ok!
mio figlio ha 5 mesi e mezzo. il cucchiaio (all'inizio con cautela) l'ho usato da subito senza problemi per somministrare gocce di vitamine e quelle contro le coliche gassose. da un po' uso il fondo piccolo per la frutta e il fondo grande per la pappa. capienza ideale e molto pratici nel microonde e per il fondo antisdrucciolo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF716/00 Set completo pappa per bimbi (6m+)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF716/00 Set completo pappa per bimbi (6m+)
ssusanna
07/05/2013
Italia
prodotto "difettoso"
anche a me la ciotola più grande, dopo pochissimi utilizzi, ha rilasciato una pellicola trasparente che si è parzialmente staccata dalla figura al centro.... Quindi... inutilizzabile!!
Questa revisione è stata effettuata per SCF716/00 Set completo pappa per bimbi (6m+)
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Bice
03/02/2013
Italia
completa delusione
belli e comodi, ma la ciotola grande, pur essendo sempre lavata con detersivo per piatti e acqua (quindi mai messa in lavastoviglie) ha rilasciato una sottile pellicola, perdendo il colore. Non è normale che un prodotto per bambini faccia questa fine, la plastica potrebbe essere finita nel pasto del bambino! Mi sono affidata alla serietà dell'azienda in questione, ma non ho avuto riscontro.
Questa revisione è stata effettuata per SCF716/00 Set completo pappa per bimbi (6m+)
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Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.