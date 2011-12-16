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Fuori produzione

Philips AventSet completo pappa per bimbi (6m+)

SCF716/00

2.3
| (3) Recensioni
Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente
Set completo pappa per bimbi Philips Avent SCF716/00 per le fasi di crescita del tuo bimbo
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Set completo pappa per bimbi

Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente

  • No BPA

Sviluppato con psicologi infantili rinomati

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0% BPA

Facile pulizia anche in lavastoviglie

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Recensioni

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2.3

su 5

3

Recensioni

4
3
2

16/12/2011

Italia

Italia

provato. ok!

mio figlio ha 5 mesi e mezzo. il cucchiaio (all'inizio con cautela) l'ho usato da subito senza problemi per somministrare gocce di vitamine e quelle contro le coliche gassose. da un po' uso il fondo piccolo per la frutta e il fondo grande per la pappa. capienza ideale e molto pratici nel microonde e per il fondo antisdrucciolo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF716/00 Set completo pappa per bimbi (6m+)

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07/05/2013

Italia

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prodotto "difettoso"

anche a me la ciotola più grande, dopo pochissimi utilizzi, ha rilasciato una pellicola trasparente che si è parzialmente staccata dalla figura al centro.... Quindi... inutilizzabile!!

Questa revisione è stata effettuata per SCF716/00 Set completo pappa per bimbi (6m+)

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03/02/2013

Italia

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completa delusione

belli e comodi, ma la ciotola grande, pur essendo sempre lavata con detersivo per piatti e acqua (quindi mai messa in lavastoviglie) ha rilasciato una sottile pellicola, perdendo il colore. Non è normale che un prodotto per bambini faccia questa fine, la plastica potrebbe essere finita nel pasto del bambino! Mi sono affidata alla serietà dell'azienda in questione, ma non ho avuto riscontro.

Questa revisione è stata effettuata per SCF716/00 Set completo pappa per bimbi (6m+)

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 