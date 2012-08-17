Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente
Piatto a scomparti per bimbi Philips Avent SCF702/00 per le fasi di crescita del tuo bimbo
Bianco
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Laura
17/08/2012
Italia
I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi
I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.