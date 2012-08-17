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Fuori produzione

Philips AventPiatto a scomparti (12m+)

SCF702/00

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente

Piatto a scomparti per bimbi Philips Avent SCF702/00 per le fasi di crescita del tuo bimbo

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Piatto per bimbi

Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente

  • Bianco

Sviluppato con psicologi infantili rinomati

Sviluppato con psicologi infantili rinomati

0% BPA

Adatto al microonde

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
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17/08/2012

Italia

Italia

I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi

I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!

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Questa revisione è stata effettuata per SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 