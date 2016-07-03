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Fuori produzione
SCF708/00
Bianco
3.0
su 5
3
Recensioni
Schu
03/07/2016
Deutschland
Compratore verificato
Niedlich und praktisch
Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten
SasSun
23/08/2012
Nederland
Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...
Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!
Questa revisione è stata effettuata per SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden
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villarefe
01/09/2013
Italia
si è rovinato dopo i primi utilizzi
dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi
Questa revisione è stata effettuata per SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)
Questa revisione è stata effettuata per SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.