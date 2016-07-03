ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente
  • Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente
  • Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente
  • Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente

Fuori produzione

Philips AventSet 2 piatti fondi (6m+)

SCF708/00

3
| (3) Recensioni
Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente
Set piatti fondi per bimbi Philips Avent SCF708/00 per le fasi di crescita del tuo bimbo
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Set di piatti fondi per bimbi

Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente

  • Bianco

Sviluppato con psicologi infantili rinomati

Sviluppato con psicologi infantili rinomati

0% BPA

Adatto al microonde

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.0

su 5

3

Recensioni

4
2

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Niedlich und praktisch

Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

23/08/2012

Nederland

Nederland

Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...

Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!

Questa revisione è stata effettuata per SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

Questa revisione è stata effettuata per SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

01/09/2013

Italia

Italia

si è rovinato dopo i primi utilizzi

dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi

Questa revisione è stata effettuata per SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Questa revisione è stata effettuata per SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 