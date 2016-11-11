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Fuori produzione
White
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Akiam2
11/11/2016
Suisse
Compratore verificato
Passt
Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.
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Questa revisione è stata effettuata per SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.
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