ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente
  • Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente

Fuori produzione

Philips AventPiatto fondo piccolo (6m+)

SCF706/00

4
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente
Piatto fondo piccolo per bimbi Philips Avent SCF706/00 per le fasi di crescita del tuo bimbo
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Piatto fondo per bimbi

Stimola l'alimentazione tramite l'apprendimento divertente

  • White

Sviluppato con psicologi infantili rinomati

Sviluppato con psicologi infantili rinomati

0% BPA

Adatto al microonde

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

11/11/2016

Suisse

Suisse

Compratore verificato

Passt

Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 